Casablancan jättänyt perheenäiti kertoo, mitä Suomen itsenäisyyspäivä hänelle merkitsee: ”Tämä on toinen maani”

Vantaalla jo 23 prosenttia kaupunkilaisista on vieraskielisiä, ja siellä juhlitaan nyt toista kertaa uusia Suomen kansalaisia.

Hakunilalaisen kerrostaloasunnon avara eteinen avautuu olohuoneeseen, jonka seinät on maalattu ja tapetoitu eri sävyin. Eteistä ja olohuonetta jakaa tumma, koristeellinen puusermi.

Täällä asuvat äiti Ibtissam Dalhi ja hänen lapsensa Rim ja Nizar El Jamaai.

Ibtissam Dalhi kertoo, että huoneiston seinät olivat ennen kokonaan valkoiset. Olohuoneen pitkä, koristeellinen sohva on tilattu äidin entisestä kotimaasta Marokosta.

Dalhi muutti Suomessa entisen miehensä kanssa alun perin Kuopioon.

– Olen asunut Suomessa noin 16 vuotta ja Hakunilassa vuodesta 2017 lähtien, hän kertoo.

Ibtissam Dalhi on kotoisin Casablancan miljoonakaupungista Marokosta. Hän kertoo, että Marokko on kehittynyt paljon kymmenen viime vuoden aikana. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Nykyisin Ibtissam Dalhi ja lapset elävät ja viihtyvät kolmistaan Vantaalla. Lapset ovat jo vahvasti hakunilalaisia.

– Kaikki kaverini ovat suomalaisia, Rim toteaa.

– Sama täällä, pikkuveli komppaa.

– Täällä on kaikki kivat jutut. Kaverini asuvat lähellä, samassa kerrostalossakin. Tämä on se paikka, mistä en halua lähteä pois. Hakunilasta en halua lähteä pois, sisar sanoo ja huokaa.

Nizar ja Rim El Jamaai harrastavat molemmat musiikkia. Nizar seuraa ja pelaa mielellään myös jalkapalloa. Koska Suomi ei pelaa MM-kisoissa, hän kannattaa Marokkoa. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Vantaan mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaupungissa asui viime vuonna lähes 55 000 vieraskielistä, mikä vastaa 23:a prosenttia kaikista vantaalaisista.

Se on eniten koko maassa.

Viime vuonna Vantaalla vieraskielisten osuus oli suurin Hakunilan (31,9 prosenttia) ja pienin Kivistön (16,5 prosenttia) suuralueilla.

Vantaalla juhlitaan toista kertaa uusia suomalaisia

Vantaalla järjestetään Kulttuuritalo Martinuksessa 16. kerran monikulttuurinen itsenäisyyspäivän juhla.

Tila on aiempaa isompi, ja sinne mahtuu yli 400 vierasta. Kaupungissa juhlitaan nyt toista kertaa myös uusia Suomen kansalaisia.

Dalhi- El Jamaain perhe aikoo osallistua juhlaan, joka on lapsille tuttu jo aiemmilta vuosilta. He odottavat sitä innokkaina.

– Tällaiset juhlat vahvistavat isänmaallisuutta ja muistuttavat nuorimpia sukupolvia tämän maan historiasta, äiti toteaa.

Vantaan itsenäisyyspäivän juhlassa esiintyy muun muassa ukrainalaisia muusikoita sekä Middle East Music Co, jonka ohjelmassa on kimara juutalaista, arabialaista ja suomalaista kansanmusiikkia. Luvassa on myös itämaista tanssia.

Pöydässä on marokkolais-suomalainen itsenäisyyspäivän juhlakattaus. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Musiikki kulkee suvussa

Rim ja Nizar El Jamaai käyvät lähikoulua. Kotona puhutaan arabiaa, kavereiden kanssa suomea. Koulussa he opiskelevat lisäksi ruotsia ja ranskaa.

Viime vuonna Vantaalla oli eniten vieraskielisiä 30–44-vuotiaissa sekä 0–6-vuotiaissa lapsissa, joista lähes kolmasosa, hieman yli 30 prosenttia, oli vieraskielisiä.

Hakunilalaisen olohuoneen lattialla on kyljellään sello ja telineissä pari kitaraa. Ne kertovat lasten musiikkiharrastuksista.

– Kun sain tietää, että äidin lempisoitin on sello, niin se on nyt minunkin. Se on ihana soitin. Aloitin siitä, ja soitan nyt myös pianoa, Rim sanoo.

Rim El Jamaai harrastaa sellon ja pianon soittoa. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Musiikki on perheessä tärkeässä roolissa. Dalhin veljet työskentelevät ammattimuusikoina Ranskassa.

Nyt pikkuveljellä alkaa olla jo kiire lähteä esiintymään koulun kuorossa.

Nizar El Jamaai soittaa muun muassa selloa. Käsi paketissa ei voi soittaa, mutta laulaa voi. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Sinivalkoinen kattaus

Ibtissam Dalhi tarjoaa vieraille minttuteetä. Pöytä on katettu koreaksi marokkolaiseen tapaan, mutta lähestyvän itsenäisyyspäivän kunniaksi sinivalkoisin sävyin.

Hän kertoo, että Suomessa asuu jonkin verran marokkolaisia, mutta ei kovin paljoa. Sukulaisia täällä ei ole. Dalhi ei silti enää kaipaa entiseen kotiinsa Casablancaan.

– Ei. Nyt asun Suomessa ja minun lapseni asuvat myös Suomessa. He kuuluvat tähän maahan ja niin kuulun minäkin. Tämä on minun toinen maani.

Dalhilla on kulunut Suomessa valtavasti aikaa uusien asioiden ja myös kielen opiskeluun sekä tietysti lasten hoitoon. Hän on valmis opiskelemaan lisää.

Nizar haaveilee tässä vaiheessa lentäjän ammatista. Rimiä ei puolestaan hirvitä se, että koulussa pitää päntätä, jos aikoo isona lääkäriksi.

Voihan olla, että musisoivat sisarukset nähdään tulevina vuosina esiintymässä itsenäisyyspäivän juhlassa.