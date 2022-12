”Kuningatar” sai kutsun Linnan juhliin: Kallion lukion oppilaat seuraavat kisakatsomoissa, kun koulun keittäjä kättelee presidenttiparia

Oppilaat ovat ristineet Kallion lukion keittäjän Marjo Niskasen The Queeniksi, jonka valtakuntaan kuuluu viidennen kerroksen ruokala, Sky Bar.

Sen piti olla tavallinen tiistaipäivä Helsingin Kallion ilmaisutaidon lukion ruokalassa, ”Sky Barissa”. Viidennen kerroksen valtakunnan kuningatar, The Queen, kuten oppilaat häntä kutsuvat, valmisti lukiolaisille kala- ja kasvissosekeittoa.

Nälkäisten lukiolaisten lisäksi paikalle marssi kuitenkin posteljooni kirje kädessään. Hän ja perässä kulkeneet rehtori ja vararehtori suuntasivat myhäillen suoraan keittiöön.

Kuningattarelle oli postia.

– Virkailija ojensi jykevän tuntuisen kirjekuoren. Lähettäjänä oli Tasavallan presidentti. Itku pääsi heti, sanoo lukion ruokapalveluvastaava, tunnetummin keittäjä, Marjo ”The Queen” Niskanen.

Niskanen sai kutsun Linnan juhliin. Hänet nähdään Tasavallan presidentin vastaanotolla ensi tiistaina.

Oppilaat virittävät kisakatsomoita

12 vuotta Kallion lukion keittäjänä toiminut Niskanen on koulunsa eläviä legendoja. Kun hän voitti keväällä kaksi hotelli- ja ravintola-alan PRO-palkintoa, palkintoraati kuvaili häntä ”aikuiseksi, josta kerrotaan seuraaville opiskelijoille”.

Niskanen yllättyi PRO-gaalan tuplavoitosta, mutta kutsusta Linnan juhliin hän ei olisi osannut edes unelmoida.

– Onhan tämä valtava kunnianosoitus työstäni ja yksi elämäni hienoimpia juttuja. Lähden juhliin edustamaan sekä suurkeittiöalaa että Kallion lukiota.

Niskanen ei elä avecinsa eli miehensä kanssa juhlahumua kahdestaan. Lukiolaiset ovat jo kertoneet järjestävänsä kisakatsomoita Linnan juhlien vastaanottoa varten.

– Joku sanoi, että minulla on historian suurimmat kannustusjoukot kotisohvilla. Luohan se vähän paineita, kun useampi silmäpari on minua seuraamassa, mutta todella hienoa, että koko koulu on täysillä mukana.

Marjo Niskasen toimistosta ei voi koulussa erehtyä. Kuva: Rosa Lehtokari

Rakastettu hahmo ja tuki

Kuningatar ei johda valtakuntaansa norsunluutornista. Niskasella on aikaa jutella oppilaiden kanssa, ja hän on luonut pitkiäkin ystävyyssuhteita heidän kanssaan vuosien varrella.

– Olen edelleen yhteyksissä monien vanhojen oppilaiden kanssa. Jotkut ovat jopa käyneet kodissani.

Niskanen kuvailee Kallion lukiolaisia avoimiksi ja sosiaalisiksi, sellaisiksi, joiden kanssa on helppo tulla toimeen. Oppilaat tuntevat samoin ja ovat ottaneet Niskasen mukaan koulun toimintaan, kuten abivideoille ja aamunavauksiin.

– Juttelemme opiskelijoiden kanssa kaikesta. Jotkut kertovat hyvinkin henkilökohtaisia asioita. On kiva, että pystyn olemaan heille koulussa luotettava aikuinen.

Oppilas tekee juhlameikin

Koska Marjo Niskanen haluaa edustaa Linnassa myös Kallion lukiota, oli hänestä luonnollista, että juhlameikin tekee koulun oppilas.

Neljännen vuoden opiskelija Anna Larste kuuli ystävänsä Niskasen juhlakutsusta ja ilmoittautui heti vapaaehtoiseksi meikkaajaksi ja kampaajaksi. Nyt koululla tehtävään harjoitusmeikkiin tulee kultaista ja ruskeaa väriä.

– Olen meikkaillut itseäni ja kavereita Vanhojen juhliin ja valmistujaisiin, mutta en minä Linnan juhliin herranjestas ketään ole meikannut, Larste kertoo.

Lukiolainen Anna Larste teki Marjo Niskasen harjoitusmeikin ja kampauksen Linnan juhlia varten. Kuva: Rosa Lehtokari

Juhlapuvun Niskanen teettää Keravalla vaatturi Miia Pehkosella. Niskasella oli heti selkeä käsitys puvusta, ja Pehkonen neuvoi luottamaan omaan visioon.

Pehkonen antoi myös selviytymisvinkkejä, sillä pukuun on tulossa pieni laahus. Taakse pitää katsoa aina ennen kuin lähtee liikkeelle.

– Ettei kukaan vain seiso puvun päällä ja käy vanhanaikaisesti. Nyt katson kotonakin aina taakseni ennen liikkumista, jotta neuvo jää takaraivoon, Niskanen sanoo nauraen.

Harjoitusmeikki valmistuu Kallion lukion tiloissa. Anna Larste on aiemmin meikannut ystäviään lähinnä Vanhojen juhlia ja valmistujaisia varten. Kuva: Rosa Lehtokari

Presidenttiparin kättely jännittää Niskasta eniten, mutta ravintola-alan ammattilaisena häntä kiinnostaa myös juhlien tarjoilu. Illan menu on kurkattu etukäteen netistä.

Nähtäväksi jää, saako The Queen Linnan juhlien ruokapöydästä ideoita, jotka päätyvät Kallion lukion Sky Barin ruokalistalle.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 3. joulukuuta kello 23:een asti.