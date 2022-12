Suomessa elää yli 300 000 nollatuloista – katso, missä he asuvat

Grafiikka näyttää, kuinka nollatuloisten eli verovelvollisten, joilla ei ollut lainkaan verohallinnon tietoon tulleita tuloja määrä on kasvanut alle 300 000:sta vuonna 2014 noin 344 000:een vuonna 2021.

Miehiä nollatuloissa on selvästi enemmän kuin naisissa. Iso osa on nuoria ja lapsia.

Suomessa elelee 344 000 verovelvollista, joilla ei verohallinnon mukaan ollut lainkaan tuloja viime vuonna. He ovat siis nollatuloisia.

Kokonaismäärä laski viime vuonna edellisvuodesta, mutta pääasiassa nollatuloisten määrä on ollut kasvussa viime vuosina, kuten oheisesta taulukosta näkee.

Enemmistö nollatuloisista on miehiä. Heitä oli viime vuonna 60 prosenttia kaikista nollatuloisista ja osuus on pysynyt samana vuosia.

Selvästi eniten tulottomia on Uudellamaalla, vajaa puolet kaikista. Seuravaksi eniten heitä on Varsinas-Suomessa ja Pirkanmaalla. Vähiten nollatuloisia on Ahvenanmalla ja Kainuussa.

Nuoria ja lapsia

Nollatuloiset ovat pääosin lapsia tai nuoria. Heitä on yli puolet kaikista. Verohallinnon mukaan kyse on siitä, että he ovat aiemmin saaneet tuloja, minkä vuoksi heille tehdään verotuspäätös myös tulevina vuosina.

– Osaksi ilmiö selittyy sillä, että Suomesta on muutettu ulkomaille, mutta ei ole tehty kaikkia ilmoituksia oikein. Joka tapauksessa muuttaneillekin verohallinto tekee verotuspäätöksiä, vaikka ei ole tuloja tiedossa, selvittää tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta.

– Osaksi tulottomissa on varmasti kyse myös syrjäytyneistä tai muusta syystä yhteiskunnan ulkopuolella elävistä.

Savolaisen mukaan henkilöllä voi myös olla tuloja, joita ei tarvitse tuloverotusta varten ilmoittaa, esimerkiksi eräät etuudet ovat tällaisia tai henkilö voi saada tuloja lahjaksi.