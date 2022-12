Tutkimus: Lähes miljoona lasta syntyy kuolleena ilmansaasteiden vaikutuksesta – ilmakehätutkija: ”Tilanne on joka tavalla huono”

Ilmansaasteet aiheuttavat vuodessa lähes miljoonan lapsen kohtukuoleman.

Tuore tutkimus on ensimmäinen, jossa on arvioitu kohtukuolemien määrää. Tutkimus (siirryt toiseen palveluun) kattoi 137 maata Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, joissa kohtukuolemien määrä on korkeimmillaan. Tutkimuksesta uutisoi brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Ilmansaastehiukkasia havaittiin istukassa ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tuolloin ilmansaasteiden tiedettiin liittyvän keskenmenoihin, ennenaikaisiin synnytyksiin, alhaisiin syntymäpainoihin ja häiriöihin aivojen kehityksessä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan lähes koko maapallon väestö, 99 prosenttia ihmisistä, hengittää ilmaa, joka on uhaksi terveydelle (siirryt toiseen palveluun).

Ilmakehätutkija ja akateemikko Markku Kulmalan mukaan luku on suuri, mutta realistinen.

– En näe mitään syytä sitä epäillä. Kyllähän tilanne on joka tavalla huono, Kulmala toteaa Ylen haastattelussa.

WHO:n mukaan ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain seitsemän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Saasteista kärsivät useimmiten köyhät maat ja erityisesti Kaakkois-Aasian valtioiden asukkaat.

WHO:n määritelmän mukaan kyse on kohtukuolemasta, kun sikiö menehtyy kohtuun 22. raskausviikon täytyttyä tai kun kuolleena syntynyt painaa 500 grammaa tai enemmän. Tätä ennen sikiön menehtyminen luokitellaan keskenmenoksi.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kohtukuoleman voi aiheuttaa istukan läpi kulkevat saastehiukkaset, jotka vahingoittavat istukkaa ja aiheuttavat alkiovaurioita.

Tämän lisäksi ilmansaasteet voivat rajoittaa äidin kehon kykyä välittää happea sikiölle.

Pienhiukkaset yhteydessä myös syöpätapauksiin

Vaikka Suomessa on perinteisesti ollut puhdas ilma, ovat kaupunkien pienhiukkaset ja otsonin pitoisuudet WHO:n viimeisimpien ohjearvojen mukaan ihmisten terveydelle haitallisella tasolla.

Markku Kulmala vahvistaa, että ilmansaasteista johtuvat pienhiukkaset aiheuttavat terveysongelmia ja kuolemia, samaan tapaan kuin esimerkiksi tupakka ja asbesti.

– Pienhiukkaset vaikuttavat hengityselinten tauteihin, verenkiertoon päätyessään sydän- ja verenkiertotauteihin ja mahdollisesti aiheuttavat syöpää, Kulmala kertoo.

Akateemikko Markku Kulmalan mukaan köyhissä maissa ja saastuneilla alueilla lapsikuolleisuus on suurta. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Kulmalan mukaan kehittyvien maiden kohtukuolemista kertovassa tutkimustuloksessa ilmenneet luvut ovat todenmukaisia. Mitä köyhempi maa, sitä enemmän ihmisiä keskimäärin kuolee ilmansaasteisiin.

Suomessakin ennenaikaisia kuolemia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että ulkoilman pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa noin 1 800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain ja lievempien haittojen määrä on moninkertainen.

WHO on todennut huonon ilmanlaadun vaikuttavan erityisesti lasten terveyteen.

Paksu savukerros rautatiellä Intian New Delhissä marraskuussa 2022. Kuva: Rajat Gupta / EPA

Suomessa sikiön kohtukuolemia todetaan (siirryt toiseen palveluun) vuosittain noin 150, mutta kuolemien yhteys ilmansaasteisiin ei ole tiedossa.

Suojautumisesta voi olla apua

Ilmansaasteiden vähentäminen parantaisi ihmisten terveyttä kaikkialla maailmassa, erityisesti kaikkein haavoittuvimpien yksilöiden keskuudessa.

Brittilehti The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) haastattelema tutkijatohtori Tao Xue Pekingin yliopistosta sanoo, että yksilö voi pyrkiä suojautumaan ilmansaasteilta esimerkiksi kasvomaskin avulla ja asentamalla kotiin ilmanpuhdistimen.

Raskaana olevien naisten olisi lisäksi hyvä välttää ulkoilua saastuneimmilla alueilla.

Toimet kohtukuolemien ehkäisemiseksi vahvistaisivat tuoreen tutkimuksen mukaan naisten terveyttä ja tasa-arvoa, sillä kuolemat ovat aina raskas taakka äideille ja heidän perheilleen.

