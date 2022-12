Ivalolaiset opiskelevat nyt eskarista abiturientiksi yhdessä rakennuksessa

Ivalon uuden monitoimitalon nimi Kaarre vihjaa poronhoitoon ja aarteeseen. Kaarre on poroaita siuloneen, kirnuineen ja konttoreineen. Oppiminen ja kulttuuri ovat aarteita sinänsä.

Ivalolaiset ovat saaneet uuden koulun, Kaarteen. Kaarre tarkoittaa poroerotusaitaa ja sinne tullaan sisälle pihalta siulan kautta keskelle kirnuun. Sen ympärillä on konttoreita, juuri kuten poroerotusaidassakin.

Konttorit Kaarteessa ovat oppimissoluja, joissa arkinen koulutyö tehdään. Soluja on kahdeksan ja niillä on oma värinsä kahdeksan vuodenajan mukaan. Solujen lisäksi Kaarteessa on avaria yhteisiä tiloja, joissa voi opiskella ja saada uusia ideoita.

Inarin kahdeksaa vuodenaikaa kuvaa myös taiteilija Samuli Kontion Saamenmaan tunnelmia 2 -teos. Siinä vuodenaikoja kuvataan rinnakkain syksystä alkaen.

– Teosta valmistaessa lueskelin perinteisiä saamelaisia satuja ja uudempia seikkailuja, jotka inspiroivat minua paljon. Otin teoksen yhdeksi elementiksi vahvan ääriviivan, josta saattaa syntyä mielleyhtymä sarjakuviin ja sitä kautta tarinallisuuteen, joka ainakin omasta vinkkelistäni katsoen näyttäytyy vahvasti saamelaisuuden osana, sanoo Kontio.

Koulutus on aarre kuten kulttuurikin

Koulusta löytyy myös aarre. Se on joko tietoa, taitoa ja oppimista tai elämyksiä ja kulttuuria. Kouluaarre tai kulttuuriaarre.

Apulaisrehtori Pirkko Olli on iloinen uudesta koulusta. Saamansa palautteen nojalla hän voi sanoa, ettei paluuta vanhaan halua kukaan. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

– Kaarre kuvaa oppilaan koulupolkua, joka alkaa pohjoispuolelta ja kiertää lukiovaiheeseen Ivalojoen maisemiin saakka. Pohjoissaamen kielessä koulun nimi tarkoittaa myös isoa rakennusta. Uusi koulu on aina aarre, sanoo Kaarteen apulaisrehtori Pirkko Olli.

Ivalon uutta koulurakennusta esiteltiin viikolla kansalaisille avointen ovien päivänä. Paikalle saapui kymmeniä kiinnostuneita, joista suurin osa oli opiskellut vanhassa kansakoulussa, joka oli ennen uuden koulun paikalla.

Myös entisiä, eläkkeelle jääneitä opettajia oli tullut ihastelemaan koulua. Sijaisuus uudessa hienossa koulussa saattoi pilkahtaa silmäkulmassa.

– On hienoa nähdä, että meidän lapsillamme on uusi ja nykyaikainen opinahjo, jossa opiskelu ei todellakaan jää tekniikasta kiinni, totesi entinen liikunnanopettaja Olli Akkanen.

Olli Akkanen opetti vanhassa koulussa liikuntaa kymmeniä vuosia. Tykätty liikkamaikka liikuttui itsekin uuden koulun esittelitylaisuudessa. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Kaarre on kaikkien yhteinen nuoruudenkokemus

Kaarre on yhtenäiskoulu, eskarista lukioon. Samalla se on Inarin kulttuurin ja liikunnan monitoimitalo, elokuvateattereineen ja liikuntasaleineen. Ivalon lapset tulevat viettämään suurimman osan nuoruuttaan tässä talossa, joten siellä on erityisesti satsattu viihtyvyyteen.

– Tykkään uudesta koulusta. Vaikka täällä on monen ikäisiä oppilaita ja vaikka tämä on iso talo, yli viisisataa henkeä. Nyt tilat ovat uudet ja hyvin muunneltavissa. Myös pienet oppilaat kertovat, että tuntevat olonsa turvalliseksi ainakin omassa pienessä oppisolussaan koulun uumenissa, kertoo luokanopettaja Eija Hannola.

Kaarre sisältää paljon korkeita avaria tiloja, joiden voisi kuvitella olevan kaikukammioita, mutta niin ei ole. Aulatilassa keskustelun sorina vaimenee ja on siedettävällä tasolla, joten akustiikka ainakin pelaa.

Kaarteessa on tilaa 9 000 neliömetriä kahdessa kerroksessa. Oppilaita siellä on 500 ja henkilöstöä 74 henkilöä eri ammateissa. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

– Vaikka arkisin on paikalla yli viisisataa ihmistä, on kaikki sujunut kitkattomasti alun totuttelun jälkeen. Ensin pienet oppilaat olivat hämillään, kun täällä on niin paljon aikuisia. Sitten arki alkoi sujua ja väki ottaa toisensa huomioon kiitettävästi, sanoo apulaisrehtori Olli.

Ivalon elokuvateatteri Aslak jää historiaan Kaarteen myötä. Nyt kunnassa on auditorio, jossa niin elokuvat kuin musiikkikin, sekä teatteri pääsevät oikeuksiinsa. Kaarteen sali on varustettu kiinteällä ääni- ja valotekniikalla, luksuksella, jota ei Ivalossa ole ennen nähty. Elokuvateatteri aloittaa Kaarteessa vuoden 2023 alussa.

Koulu tuli maksamaan 26,4 miljoonaa euroa, jonka jälkeen elinkaarimallin mukaan maksetaan vielä 20 miljoonaa seuraavan 20 vuoden aikana. Koulun rakensi Lehto Group ja sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto ALT Oulusta. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

– Kaarteessa voi myös järjestää erilaisia juhlia ja kokouksia kouluajan ulkopuolella. Kunta vuokraa auditoriota, kahvilaa ja keittiötä sitä varten, kertoo kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen.

