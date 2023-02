Ykkösaamun vieraana on Jussi Halla-aho – mitä haluat kysyä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta?

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden samanaikaisuus nousi jälleen keskusteluun. Syynä oli Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin lausunto. Hän arvioi myös, että Venäjän suurhyökkäys Ukrainassa on alkamassa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sai aikaan uuden keskustelun Suomen ja Ruotsin Nato-tiestä, kun hän tiistaiaamuna totesi, ettei tärkeintä ole ratifiointi yhtä aikaa, vaan että se on nopeaa. Muun muassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että lausunto on toisenlainen kuin aiemmat. Stoltenberg on jälleen torstaina vierailulla Turkissa.

Jussi Halla-ahon, (ps.) johtama eduskunnan ulkoasiainvaliokunta vieraili Tukholmassa kuulemassa ruotsalaisten tuntoja Nato-jäsenyyden tielle tulleista kivikoista. Ulkoasiainvaliokunta antanee perjantaina eduskunnalle mietintönsä Suomen Nato-jäsenyyttä koskevasta lainsäädännöstä. Puolueet katsovat, että eduskunta voi hyväksyä omalta osaltaan liittymislainsäädännön, vaikka Unkari ja Turkki eivät ole ratifioineet Suomen jäsenyyttä.

Sota Ukrainassa osoittaa kiihtymisen merkkejä. Naton pääsihteeri arvioi Venäjän suurhyökkäyksen olevan alkamassa, koska se on lähettänyt rintamalle tuhansia uusia sotilaita. Stoltenberg vaati Nato-mailta lisää ammustuotantoa Ukrainan auttamiseksi.

– Investointeja tarvitaan, sillä tuotanto ei tällä hetkellä yllä lähellekään kysyntää, pääsihteeri muistutti Naton puolustusministerien kokouksen alla.

Turvallisuuspolitiikka on esillä myös viikonloppuna perinteisessä Münchenin turvallisuuskokouksessa. Suomesta mukana on mm. presidentti Niinistö.

Ykkösaamun suorassa haastattelussa TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä on lauantaina kello 10.05 eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho, ps. Haastattelijana on Seija Vaaherkumpu

Jussi Halla-aholle voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteella tv1.ykkosaamu@yle.fi tai oheisella lomakkeella.