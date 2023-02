Ykkösaamun vieraana on Sanna Marin – mitä haluat kysyä pääministeriltä?

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta on kulunut tasan vuosi. Suomi valmistautuu eduskuntavaaleihin tilanteessa, jossa Ukrainan sota yhdistää turvallisuuspoliittisesti, mutta talouden korjausliikkeistä on suurta erimielisyyttä.

Venäjä hyökkäsi voimalla Ukrainaan vuosi sitten, mutta ukrainalaisten taistelutahto ja lännen päättäväisyys tukea Ukrainaa yllättivät presidentti Putinin. Miljoonat, ennen kaikkea naiset ja lapset, pakenivat Ukrainasta, ja Eurooppa tarjosi heille suojaa. Suomi ja Ruotsi hakivat turvaa Natosta.

Inflaatio lähti laukkaan ja palkka riittää entistä vähempään, mutta pelätty energiakriisi jäi tulematta täydellä voimalla. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoo, ettei taantumaakaan välttämättä tule. Inflaatio laskee, mutta Lagarden mukaan velkaisia valtioita ja kansalaisia koettelevat korot voivat nousta vielä ainakin jonkin aikaa.

Kotimaassa eduskuntavaalien lähestyessä kolmen kärki eli kokoomus, SDP ja Perussuomalaiset ovat omassa ryhmässään. Puolueiden ohjelmissa on kuitenkin suuria eroja - miten siis löytää hallituskumppania?

Suorapuheisesta Sanna Marinista (sd.) on tullut pääministeriyden, Venäjän hyökkäyssodan ja Suomen Nato-hakemuksen myötä tunnettu hahmo myös ulkomailla. Viime päivinä häntä on haastateltu niin Münchenin turvallisuuskokouksessa kuin amerikkalaisella CBS-televisiokanavalla. Julkisuuskuvaansa hän hoitaa myös somessa – Instagramissa Marinilla on miljoona seuraajaa.

Ykkösaamun suorassa haastattelussa TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä on lauantaina kello 10.05 pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin. Haastattelijana on Seija Vaaherkumpu

