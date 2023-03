Ykkösaamun vieraana on Mika Aaltola – mitä haluat kysyä Ulkopoliittisen instituutin johtajalta?

Sota Ukrainassa ei ole vain eurooppalainen sota, vaan sillä on suurvaltapoliittinen ulottuvuus koko maailmaan. Kiina ja Yhdysvallat pitävät toisiaan silmällä – ja EU yrittää puolustaa etujaan siinä välissä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että Kiinalla on omat suunnitelmansa, eikä se halua Venäjän häviävän sotaa. Venäjän sotilaallisessa avustamisessa olisi kuitenkin iso riski. Eurooppa ja Yhdysvallat eivät voi antaa Venäjän voittaa.

– Idän tiikeri Kiina on tällä hetkellä pikkuisen epäröivässä tilanteessa. Se tietää, että sillä mitä tapahtuu Ukrainan näyttämöllä on seurauksensa myös Aasiaan ja Kiinan tulevaisuuden visioihin. Kiina on tienhaarassa, ja asiat ovat etenemässä kriittiseen pisteeseen – ei ainoastaan Ukrainassa, vaan myös isossa kuvassa, geostrategisella tasolla, Aaltola sanoi viime kuun lopulla A-Studiossa.

Isoon kuvaan kuuluu myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ja Naton laajeneminen pohjoiseen. Jäsenyyksien tieltä yritetään jälleen tällä viikolla siivota karikoita Unkarin ja Turkin kanssa. Naton laajeneminen ei miellytä Venäjää, muttei myöskään Kiinaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Hän käy siellä keskusteluja senaattoreiden kanssa Ukrainasta ja Suomen Nato-jäsenyydestä. Mukana matkustava liikemiesvaltuuskunta hakee uusia asemia markkinoilla, joilla suositaan entistä enemmän Yhdysvalloissa valmistettuja tuotteita.

Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen saapuu Washingtoniin loppuviikosta. Esillä ovat kaupan ongelmat, Ukraina ja suhteet Kiinaan. Mutta mikä on Euroopan osa isossa kuvassa?

