Ykkösaamun vieraana Petteri Taalas – mitä haluat kysyä Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeriltä?

Maanantaina saatiin tuore hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n yhteenvetoraportti ilmastonmuutoksen etenemisestä. Sen mukaan sään ääri-ilmiöiden yltymisen vaikutukset niin luontoon kuin ihmisiin ovat aina vain vakavammat. Samalla muistutetaan, että ihmiskunnalla on edelleen työkalut ilmastonmuutoksen pitämiseksi tavoitelluissa rajoissa.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas näkee ilmastonmuutoksen etenemisessä suuren uhkan ruuantuotannolle. Kuivassa ja kuumassa sato ei kasva, eikä ilmiöltä säästy Eurooppakaan. Erityisen vaikealta tulevaisuus näyttää Afrikassa, jossa väestö kasvaa ja kuivuus lisääntyy. Seurauksena voi olla pakolaisuuden kasvu.

Valtionhallinnon tilaaman ilmastobarometrin mukaan ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Selvä enemmistö suomalaisista kokee kuitenkin edelleen, että ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista uhista. Neljä vuotta sitten 83 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire, tänä vuonna osuus oli laskenut 11 prosenttiyksikköä. Asiantuntijoiden mukaan ihmisillä on tällä hetkellä niin paljon huolia, ettei ilmastonmuutos mahdu päällimmäiseksi.

Suomen vaalikeskusteluissa puhuttaa vihreä siirtymä, samoin tavoite olla hiilineutraali muuta teollista maailmaa tiukemmalla aikataululla. Vähäisin asia ei ole metsäisen maan kyky pitää huolta metsistään ja hiilinieluistaan. Ilmastobarometrin mukaan vaalien kärkiteemaksi ilmastoa toivoivat nuoret ja yli 65-vuotiaat.

IPCC:n raportin mukaan lähivuodet ovat ratkaisevia sen kannalta, saadaanko maapallon keskimääräinen lämpeneminen pysäytettyä puoleentoista tai edes kahteen asteeseen. 1,1 astetta on jo tullut täyteen.

Ykkösaamun suorassa haastattelussa TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä on lauantaina kello 10.05 Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas. Häntä haastattelee Seija Vaaherkumpu.

