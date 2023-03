Ykkösaamun vieraana Markku Jokisipilä – mitä haluat kysyä Eduskuntatutkimuksen laitoksen johtajalta?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vuonna 2019 vaalien voittajat olivat SDP, Perussuomalaiset ja kokoomus, kukin reilulla 17 prosentilla. Nyt ne näyttäisivät kyselyjen mukaan saavan kukin noin 19 prosenttia äänistä, hieman yli tai alle. Ylen torstaina julkaistun kannatuskyselyn mukaan järjestys olisi kokoomus, Perussuomalaiset, SDP. Prosentin kymmenesosien sijaan saavutetut paikkamäärät ratkaisevat.

Tasaisuuden vuoksi on puhuttu paljon taktisesta äänestämisestä, pääministerivaalista ja myös blokkipolitiikasta. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän mielestä hallituspohja edellä äänestäminen on ok, mutta kampanjointiin se on tuonut uuden piirteen.

– Lähipuolueiden äänestäjille suunnataan viestiä, että tällä kertaa ei kannata ominta vaihtoehtoa äänestää, koska pääministerikamppailu käydään toisaalla, Jokisipilä sanoi A-Studiossa.

Vaalikeskusteluja ovat hallinneet talouskehitys, inflaatio, velka ja leikkaustarpeet. Taloutta ovat myös työperäinen maahanmuutto ja vihreä siirtymä. Hallitusneuvotteluissa puolueet joutuvat joustamaan kannoistaan, koska enemmistöhallitukseen tarvitaan useampi puolue.

Äänestäminen ennen vaalipäivää on lisännyt suosiotaan. Ennakkoäänestysprosentti oli nyt ennätyksellinen 39,8 prosenttia. Vilkkaimmilla paikoilla saattoi joutua jonottamaan jopa pari tuntia, iltakymmeneen.

