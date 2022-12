Lapin maisemat ja puhdas luonto ovat nuorten mielestä suurimpia ylpeyden aiheita Suomessa – itsenäisyys merkitsee nuorille vapautta

Jyväskylän Lyseon lukiossa oppilaat ovat välitunnilla. Aulassa jotkut pelaavat biljardia, joku soittaa pianoa, mutta suurin osa oppilaista istuskelee juttelemassa.

Kysyttäessä ajatuksia itsenäisyydestä, tulee hetken hiljaisuus ja kasvot vakavoituvat.

– Se on tärkeää, mutta sitä ei aina muista arkielämässä. Se on vapautta ja yhteisöllisyyttä, kun on yhteinen kieli ja kulttuuri, sanoo Sade Mäki, 17.

Monen nuoren vastauksissa nousee esiin sana vapaus.

– En ole hirveen poliittinen ihminen, mutta itsenäisyys kertoo Suomen mahdollisuudesta valita ja ihmisten vapaudesta valita omasta elämästään, tietenkin muita kunnioittaen, pohtii Luca Salomaa, 17.

Useat oppilaista kertovat, että arvostus Suomen itsenäisyyttä kohtaan on kasvanut iän myötä.

– Kun kasvaa, oppii arvostamaan sitä itsenäisyyttä entistä enemmän, mutta olen aina arvostanut sitä, että Suomi on itsenäinen maa, kertoo Oili Puttonen, 16.

Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut ajatuksiin itsenäisyydestä.

– Varmasti tämä maailman tilanne on vaikuttanut siihen, miten näen nyt itsenäisyyden. Se on noussut erilaiseen arvoon, kun näkee miten paljon sillä on merkitystä, sanoo Rebekka Laihonen, 16.

Lapin maisemat tuovat hymyn

Välitunti päättyy, ja oppilaat palaavat luokkiin. Joukko nuoria jää vielä miettimään ylpeyden aiheita Suomessa.

– Olen ylpein Suomessa siitä, että riippumatta minkälaisista lähtökohdista kukin on, kaikilla on mahdollisuus päästä erilaisiin paikkoihin elämässä, mitä ikinä haluaakaan tehdä, sanoo Puttonen.

Otso Somerla, 16 kertoo olevansa ylpeä siitä, ettei Suomessa ole poliittista korruptiota tai se on vähäistä verrattuna muuhun maailmaan. Lisäksi luonto kipuaa hänen listansa kärkeen ylpeyden aiheena.

– Lapissa on hienoa olla talvella, kun aurinko menee äkkiä piiloon: revontulet ja maisemat ovat siellä silloin upeita.

Lyseon lukiolaiset kertoisivat ulkomaisille ensimmäisenä Suomen ainutlaatuisesta luonnosta. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Vieressä Luca Salomaa nyökyttelee päätään.

– Ehdottomasti luonto on parasta. Täällä on erittäin puhdasta ja raikasta ihan sama missä päin kulkee, ai että! Lapin maisemat ovat hienoimmat. Siellä saa olla rauhassa luonnossa.

Sade Mäki on lisäksi ylpeä maksuttomista peruspalveluista.

– Onko se tylsä vastaus, jos vastaa luonto, mutta ilmainen koulutus ja terveydenhuolto ovat myös ehdottomasti suuria ylpeyden aiheita.

Itsenäisyyspäivän viettoa perinteisin menoin

Nuoret ovat tyytyväisiä suomalaiseen tapaan viettää itsenäisyyspäivää.

– Ihan voitaisiin viettää itsenäisyyspäivää niin kuin on vietettykin, mutta ehkä voitaisiin ottaa vielä mallia maailmalta ja ottaa mukaan lisää riemua sen juhlimiseen. Nyt se on aika synkkää ja vakavaa, sanoo Joni Korjonen, 17.

Somerla ei lähtisi muuttamaan Linnan juhlia mitenkään, vaikka ne ovatkin hänen mielestään hieman tylsät. Kättely on hänestä ainakin tärkeä säilyttää. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Nuoret viettävät itsenäisyyspäivää perheensä kanssa.

– Vähän sukua tulee käymään ja sitten katsomme Tuntematonta sotilasta sekä Linnan juhlia. Syömme myös juhla-aterian: karjalan paistia ja karjalanpiirakoita, koska juuremme ovat Karjalassa. Sen jälkeen vähän saunomme, kertoo Somerla.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23.00 saakka.