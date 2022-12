Ensihoitajat yhdistivät työtään taiteen klassikoihin: syntyi ihmiskalenteri, jossa näkyy nykyaika ja häivähtää ihmisen hätä

Eteläpohjalaisten ensihoitajien ihmiskalenteria on rakennettu toista vuotta. Yksi yllyke projektiin on kenttähavainto siitä, miten pandemia on lisännyt ihmisten pahoinvointia.