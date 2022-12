Pitkän ajan ennuste povaa Suomeen tavanomaista kylmempää säätä jouluun asti – meteorologin mukaan se tarkoittaisi valkeaa joulua etelässäkin

Ylen meteorologin mukaan Länsi-Suomessa on vielä lumettomia alueita. Pohjoisessa lunta on paikoin parisenkymmentä senttiä.

Seuraavat viikot ovat tuoreen ennusteen mukaan ajankohtaan nähden tavanomaista kylmempiä. Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ECMWF:n torstaina päivittämän ennusteen mukaan sää olisi Pohjois-Euroopassa muutamia asteita tavanomaista kylmempää ainakin jouluun asti.

– Selkeästi on kylmä signaali Suomen ja koko Pohjois-Euroopan yllä varsinkin ensi ja sitä seuraavalla viikolla. Jouluviikollakin Suomen yllä on kylmää poikkeamaa yhdestä kolmeen astetta keskiarvoihin nähden, sanoo Ylen meteorologi Elias Paakkanen.

Hänen mukaansa kylmin poikkeama ennusteessa on 12. joulukuuta alkavalla viikolla. Sillä viikolla olisi ennusteen perusteella kolmesta kuuteen astetta tavanomaista kylmempää vuodenaikaan nähden.

– Etelä- ja Länsi-Suomessa ollaan tavanomaisesti pari astetta plussan puolella, niin nyt voisi olla selvästi pakkasta päivälläkin ja pilvisyydestä riippuen alin lämpötila olisi kymmenenkin astetta pakkasen puolella.

Paakkanen huomauttaa, että kuukausiennusteet eivät ota kantaa yksittäisiin sääilmiöihin vaan antavat kuvan ennustettujen viikkojen lämpötilan keskiarvosta. Viikon keskilämpötilat voivat muodostua monella tavalla ja niiden sisälle voi mahtua muutama lauhempi päivä ja toisaalta hyvin kylmiä päiviä, jolloin keskiarvo jää pakkasen puolelle, hän sanoo. Pitkiin ennusteisiin liittyy aina myös epävarmuuksia.

Siellä missä on lunta, se pysynee maassa

Kuva: Elias Paakkanen / Yle

Ennusteen perusteella myös jouluviikolla sää olisi yhdestä kolmeen astetta tavanomaista kylmempää. Paakkasen mukaan lumi näyttäisi tämän ennusteen perusteella pysyvän maassa etelässäkin, vaikka viime päivinä lumikertymä on ehtinyt muutaman sentin jo kutistua.

Maan eteläosassa lunta on laajalti 1–10 senttimetriä. Länsi-Suomessa esimerkiksi Vaasan seudulla on vielä lumettomia alueita. Pohjois-Suomessa lunta on paikoin parisenkymmentä senttiä.

– Nyt alkaa pikku hiljaa olla Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissakin kymmenen senttiä lunta. Siellä on viime päivinä ollut selvästi keskimääräistä vähemmän lunta, mitä tyypillisesti on marras-joulukuun vaihteessa, eli lähestytään ajankohdan tyypillisiä lukemia.

Viikonlopusta luvassa pilvinen

Aivan lähipäivinä säässä ei tapahdu suuria muutoksia. Sää on viikonloppuna pääosin pilvistä ja lämpötilat pysyttelevät pakkasen puolella koko maassa.

Lauantaina maan itäosassa lunta voi sataa muutaman sentin, mutta muualla Suomessa lumisateet jäävät vähiin.