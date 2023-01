Kukaan ei halua joutua edunvalvontaan, mutta siihen kannattaa varautua – näin laadit valtakirjan, joka säästää rahaa

Vanhenevassa Suomessa muistisairaita on nykyistä enemmän. Edunvalvonnasta kannattaakin sopia itse, kun vielä voi. Viranomaisten määrämä edunvalvonta on hidasta ja kallista.

Vuodessa noin 12 000 suomalaista menettää kyvyn hoitaa omia asioitaan. Tai tarkemmin: näin suuren joukon asiat tulevat syystä tai toisesta niin sanotun edunvalvonnan piiriin.

Vanhenevassa väestössä muistisairaudet yleistyvät. Kaikenikäiset voivat joutua onnettomuuteen.

Kun omat kyvyt eivät enää riitä, avuksi määrätään edunvalvoja joko digi- ja väestötietovirastossa tai käräjäoikeudessa.

Viidentoista vuoden takainen lakimuutos onneksi helpottaa.

Viranomaisen määräämän ”raskaan” edunvalvonnan sijaan voi itse sopia etukäteen, kuka asioita hoitaa ja miten. Tätä varten on vain laadittava edunvalvontavaltakirja. Siitä käytetään myös termiä edunvalvontavaltuutus.

Moni esimerkiksi yllättyy ikävällä tavalla, kun puolison ymmärrys on heikentynyt ja pitäisi muuttaa tarkoituksenmukaisempaan asuntoon. Kodin vaihto ei onnistukaan ilman viranomaisen lupaa. Paitsi jos puoliso on etukäteen edunvalvontavaltakirjassa antanut luvan myydä omaisuutta.

Viranomaisten – digi- ja väestötietoviraston ja käräjäoikeuksien – päätösten saaminen kestää kuukausia.

Lisäksi päätökset ja luvat maksavat. Virallisen edunvalvonnan alaisena olevan omaisuuden myymiseen täytyy siis hakea lupa. Jokainen kauppa vaatii oman lupansa ja luvan hinta riippuu myytävän omaisuuden arvosta.

Kampanja tekee tutuksi kevyempää edunvalvontaa

Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Aino Jalonen kannustaa kaikkia yli 40-vuotiaita tutustumaan meneillään olevaan Omissa käsissä (siirryt toiseen palveluun) -kampanjaan.

– Yleensä vasta eläkeiän kynnyksellä hätkähdetään, että kuka asioitani voisi hoitaa. Tai silloin, kun omien vanhempien toimintakyky heikkenee. Mutta me toivomme, että mahdollisimman moni tekisi tämän tärkeän asiakirjan.

Jalonen opastaa miettimään edunvalvonta-asioita pala kerrallaan.

Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Aino Jalonen pyytää, että kaikki ainakin yli 40-vuotiaat laatisivat edunvalvontavaltakirjan. Omissa käsissä -kampanjan sivuita pääsee alkuun, mutta lopullinen versio kannattaa teettää ammattilaisella. Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Kannattaa ajatella asiaa prosessina. Ensin täytyy miettiä, kenen haluaisi asioitaan hoitavan ja millä tavalla. Esimerkiksi miten haluaa omaisuuttaan hoidettavan. Ja sitten hankkia asiantuntija-apua, jotta varmistuu siitä, että edunvalvontavaltakirjasta tulee oikeanlainen.

Jopa viidennes nyt vahvistettavista edunvalvontavaltakirjoista joutuu roskiin, koska niissä on virheitä. Useimmiten todistajat ovat liian läheisiä ja siten esteellisiä. Joskus valtakirjoihin on päätynyt jopa lainvastaisia määräyksiä.

Viimeistele lopullinen versio ammattilaisen kanssa

Netissä on paljon tietoa edunvalvonnasta, mutta yksityiskohdissa voi piillä piru. Siksi edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia asiantuntijan opastuksella.

Pankkien intressissä on auttaa asiakkaittensa juoksevien asioiden hoidossa, joten sieltä voi pyytää apua.

Lakiasiantuntijoilta voi saada edullista palvelua verkkopalveluna. Rasti ruutuun -menetelmällä verkossa laaditun edunvalvontavaltakirjan saa alle satasella.

Nenätysten kirjattu edunvalvontavaltakirja maksaa joitain satoja euroja, mutta maksaa todennäköisesti itsensä takaisin. Jos sille siis tulee käyttöä.

Lisäksi lukuisten järjestöjen kautta saa pätevää tietoa edunvalvonnasta.

Vertaa palovakuutukseen: huomenna voi olla liian myöhäistä

Edunvalvontavaltakirjaa ei tarvitse rekisteröidä. Se kuitenkin vahvistetaan digi- ja väestötietovirastossa, jos sitä tarvitaan. Vahvistuspyynnön mukaan täytyy liittää lääkärintodistus, josta ilmenee, miksi edunvalvontaa tarvitaan.

Aivan kuten palovakuutustakaan ei myönnetä, kun mökistä on jäljellä vain savuavat rauniot, on edunvalvontavaltakirjaa turha laatia, jos muistisairaus tai muu ongelma on edennyt lääkärin mielestä liian pitkälle.

Teetä siis kaikille täysi-ikäisille perheenjäsenillesi edunvalvontavaltakirja asiantuntijan avulla. Pane talteen muiden tärkeiden papereiden kanssa. Ja toivo, ettei sille koskaan tule käyttöä.

