Syytökset lentelivät keskustan ja vihreiden välillä Ylen aamussa – ”Pelisäännöt on jo menetetty”

Keskustan Hanna Kososen mukaan hallituksen pelisäännöt on menetetty.

Keskustan Hanna Kosonen ja vihreiden Emma Kari kiistelivät Ylen aamussa siitä, milloin hallitusyhteistyön pelisäännöt on romutettu. Ympäristövaliokunnan puheenjohtajana toimivan Kososen mukaan pelisäännöt hylättiin jo kesällä muiden hallituspuolueiden edustajien äänestyskäyttäytymisen myötä.

– Ministerit ovat äänestäneet erikoisilla tavoilla, Kosonen syytti.

Ympäristövaliokunnan jäsenen Karin mielestä taas romuttuminen tapahtui viime tiistaina, kun keskusta äänesti ympäristövaliokunnassa opposition kanssa luonnonsuojelulain esityksen muuttamisen puolesta.

Oppositio ja keskusta voittivat äänestyksen, ja tämän myötä eduskunnan täysistuntoon menee käsiteltäväksi muutettu esitys.

– Täysin poikkeuksellista toimintaa. Keskustan on päätettävä, ovatko he hallituksessa vai eivät. Elämme kriisin keskellä ja hallituksen on pystyttävä viemään päätöksiä läpi, Kari kommentoi.

Uusi luonnonsuojelulaki on ajanut hallituspuolueet täysin nokikkain

Alun perin uuden luonnonsuojelulain esityksessä edellytettiin, että uhanalaiset luontotyypit pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi kaavoituksessa.

– Suomessa on keskitytty yksittäisten lajien suojeluun ja suojelualueisiin. Nyt oltaisiin katsottu elinympäristöjä, luontotyyppejä, koska nykyisen lain keinoilla ei olla onnistuttu pysäyttämään luontokatoa, vihreiden Kari perusteli muutostarvetta.

Keskusta ja oppositio näkivät tähän tähdänneet kolme lakipykälää liian epäselvinä ja uskovat, että sellaisenaan laki olisi johtanut metsänomistajien määräysvallan vähenemiseen ja investointien vaikeutumiseen.

Kiistaa on syntynyt muun muassa siitä, minkä asiantuntijatiedon perusteella keskusta ja oppositio ovat kantaansa päätyneet. Keskusta oli mukana valmistelemassa lakia, mutta Hanna Kososen mukaan vasta asiantuntijakuulemisissa saatiin tietoa, jonka mukaan muutoksilla voisi olla välillisiä vaikutuksia omistuksen suojaan ja metsän käyttöön.

– Esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriö totesi, että jopa kahden miljoonan hehtaarin osalta voisi tällaisia vaikutuksia olla, Kosonen kertoi Ylen aamussa.

Helsingin Sanomat uutisoi toissa päivänä (siirryt toiseen palveluun), että kyse oli maa- ja metsätalousministeriön yksikön päällikkö Vilppu Talvitien laskelmasta. Talvitie kertoi HS:lle päätyneensä kahden miljoonan hehtaarin tulokseen ”karkealla tukkimiehen kirjanpidolla”, jonka hän oli laskenut Ympäristöministeriön tietojen pohjalta.

Hämminkiä asiantuntijalausunnoista

Ylen aamussa ympäristövaliokunnan jäsen, kokoomuksen Kai Mykkänen, ei muistanut kuulleensa tällaisia neliökilometrilaskelmia virkamiehiltä.

– Meidän mielessä nämä pykälät silloisessa muodossa olisivat lähinnä aiheuttaneet epävarmuutta siihen, tuleeko tuomioistuinten ja viranomaisten aikaisempaa voimakkaammin estää investointeja ja rakennushankkeita.

Mykkäsen mukaan kokoomuksen huoli oli, että esimerkiksi puhtaan energian hankkeet ja akkukemikaalitehtaat olisivat siinä joukossa, joiden rakentaminen tai edistäminen hidastuisi.

Vihreiden Emma Karin mielestä lain käsittelyn loppuvaiheessa, erityisesti asiantuntijakuulemisissa, oli ollut useita ”erikoisia vaiheita”.

– Yksi on se, että oppositio ja keskusta ovat vedonneet siihen, että Metsäteollisuus lakkaisi ostamasta puutavaraa näiltä uusilta suojelun piiriin tulevilta alueilta. Kuitenkin Metsäteollisuuden mukaan he eivät ole tällaista ikinä sanoneet.

Opposition ja keskustan huolet omistuksen suojasta Kari kuittasi turhiksi sillä, että perustuslakivaliokunta ei nähnyt luonnonsuojelulain uusissa pykälissä ongelmia. Karin näkemyksen mukaan uhanalaisten luontotyyppien listaaminen lakiin ei itsessään olisi ”aiheuttanut mitään”.

Keskustan Kosonen vastasi Karille:

– Jos se oli pelkkä luettelo, niin ei kai sillä luonnonsuojelun kannalta ollut niin paljon merkitystä?

Hallituksen toimintakyvystä saadaan Kososen mukaan varmuus sitten, kun hallitusviisikko ehtii kokoustaa. Tämä venyy ainakin viikonlopulle, sillä pääministeri Sanna Marin (sd.) on parhaillaan virkamatkalla Australiassa. Matka loppuu huomenna lauantaina.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko taas on lähdössä maanantaina iltapäivästä Brysseliin valtiovarainministerien euroryhmän kokoukseen. Aikaikkuna viisikon mahdolliselle kokoontumiselle on siis tiukka.

Muokattu 2.12. klo 12.26: Lisätty tekstin alkuun Emma Karin puolue.

