Erja Lyytisen kitarasoolo ehdolla maailman parhaaksi

Äänestykseen valittu kappale ja kitarasoolo on peräisin Erja Lyytisen syksyllä julkaistulta uudelta studioalbumilta. Arkistokuva.

Kitaralehti Guitar World on valinnut Erja Lyytisen Bad Seeds -kappaleen kitarasoolon mukaan äänestykseen vuoden 2022 parhaaksi kitarasooloksi.

Kuopiolaislähtöisen bluesartisti Erja Lyytisen kitarasoolo on ehdolla vuoden 2022 maailman parhaaksi kitarasooloksi.

Arvostettu kitaralehti Guitar World (siirryt toiseen palveluun) on nostanut Lyytisen uudella albumilla olevan Bad Seeds -kappaleen soolon mukaan vuoden kitarasoolo-äänestykseen. Äänestykseen voi osallistua lehden verkkosivuilla. Kappale löytyy Lyytisen syksyllä ilmestyneeltä kymmenenneltä studioalbumilta Waiting for the Daylight, joka classic rock-henkinen teos.

Lehden laatimalla äänestyslistalla on mukana 50 kitaristia, mutta myös listan ulkopuolisia artisteja saa äänestää. Lyytisen arvostuksesta kitaristina kertoo se, että hän on kovassa joukossa. Ehdolla ovat muun muassa Slash, Jeff Beck, Brian May (Queen), John Frusciante (Red Hot Chili Peppers), sekä Dave Sabo (Skid Row).