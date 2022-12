Tässä rakennuksessa aika tuntuu pysähtyneen 1970-luvulle – silti kiisteltyä Bunkkeria ei välttämättä saada vieläkään purettua

Sujahdamme vilkkaasti liikennöidyltä kadulta uhkeana seisovan betonibunkkerin sisuksiin.

Edellä ajaa kiinteistöpäällikkö Pentti Vauhkonen. Hän tuntee vuonna 1972 sataman varastoksi rakennetun Bunkkerin salat kuin omat taskunsa.

Autotallin ovi sulkeutuu perässämme.

Tässä hallissa on seissyt kaupungin tilayhtiö Staran lakaisijoita ja aurauskalustoa.

Siellä täällä on tuoleja, kaikenlaista roinaa, vanhoja karttoja, hyllyjä, pöytiä. Kellarissa on ollut kaupungin liikennelaitoksen, nykyisen Staran, työntekijöiden taukotiloja.

Kaupungin työntekijät ovat rakentaneet itselleen ”punttisalin” autotallin nurkkaan. Staran tukikohta siirrettiin muualle jo vuosia sitten, kun purku- ja rakennustöiden piti alkaa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Staran työntekijät ovat heitelleet tikkaakin taukotilassa ajankulukseen. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Käytävän päässä oleva pikkuhuone on koko valtavan kolossin hengitysjärjestelmän pääkeskus. Siellä on tarkkailtu muun muassa ilmanvaihtoa ja lämpötiloja.

– Tämä on alkuperäinen kiinteistövalvontakeskus jostakin 60-luvulta. Tällä on valvottu lämpötiloja ja mittareita, isännöitsijä Pentti Vauhkonen kertoo ylpeyttä äänessään.

Seinillä riippuu kalentereita 1970-luvulta lähtien, pöydillä lojuu vanhoja piirustuksia Bunkkerista.

Satamarakennus on toiminut myös vieressä sijaitsevan Verkkokaupan varastona. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Kellarikerroksen valvomon kone on alkuperäistä 1960-luvun tuotantoa. Koneelta on tarkkailtu muun muassa rakennuksen lämpötiloja. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Kiinteistöpäällikkö Pentti Vauhkonen esittelee entisen valvomon pöydillä lojuvia, käsin piirrettyjä piirustuksia Bunkkerista. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Lankapuhelimeen on liimattu kaupungin tarra omistuksen merkiksi. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Bunkkeri rakennettiin vuonna 1972 sataman varastoksi. Valvomossa aistii historian havinaa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Vuonna 1978 Helsingissä tehtiin 572 ryöstörikosta, kertoo vanha tilasto. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Tälle paikalle olisi pitänyt vuosi sitten avautua uimahalli. Erilaisten valitusten takia Bunkkerin purkaminen on kuitenkin viivästynyt kerta toisensa jälkeen.

Ja nyt Helsingin Jätkäsaareen suunnitellun uimahallin ja liikuntasalin avaaminen uhkaa siirtyä jälleen.

Uimahallin rakentamisessa olisi tarkoitus mukailla vanhan Bunkkerin tyyliä, vaikka vanha rakennus puretaankin näillä näkymin lähes kokonaan. Uimahallin yläpuolelle tulee myös erilaisia sisäpelikenttiä. Havainnekuva: SRV.

Maailmantilanne uhkaa siirtää rakentamista

Helsingin kaupunki ja rakennusyhtiö SRV tiedottivat viime kesänä, että tavoitteena on vihdoin vuonna 2026 avata uimahalli ja liikuntatilat.

Jotta tämä olisi mahdollista, rakennusyhtiön ja Helsingin kaupungin olisi määrä allekirjoittaa lopullinen kauppakirja Bunkkerista ensi kesänä. (siirryt toiseen palveluun)

Kaupunginvaltuuston hyväksymän esisopimuksen mukaan kaupunki myy rakennuksen rakennusyhtiölle ja tulee itse vuokralaiseksi rakennuksen alimpiin kerroksiin.

Rakennusyhtiön hankejohtaja Keijo Tikkala ei suoraan vastaa kysymykseen, onko täysin varmaa, että nimet kirjoitetaan kauppakirjaan ensi kesänä.

– Kyllähän tämä maailmantilanne on sellainen, että aina on olemassa epävarmuuksia, hankejohtaja SRV:n hankejohtaja Tuomo Tikkala sanoo.

Rakennusyhtiö käy neuvotteluja parhaillaan sijoittajien kanssa, sillä se ei itse aio jäädä rakennukseen omistajaksi.

– Sodan aiheuttama haitta vaikuttaa asuntokauppojen markkinatilanteeseen, ja kiinteistön omistajiksi sitoutuvien sijoittajien saaminen on aika pitkä projekti, hän toteaa.

Tikkalan mukaan sijoittajat oli jo aiemmin valmiiksi katsottuna, mutta neuvottelut on aloitettu uudelleen sen jälkeen, kun valtuuston päätös myydä Bunkkeri sai lainvoiman reilu vuosi sitten. (siirryt toiseen palveluun)

Myös inflaatio ja aliurakoitsijoiden saaminen töihin Suomeen aiheuttavat Tikkalan mukaan epävarmuutta.

– Onneksi meillä on vuokralainen alakerroksiin valmiina. Se kuitenkin lisää sijoittajien kiinnostusta, hän sanoo.

Alkuperäisen havainnekuvan suunnitelmissa uusi rakennus mukailisi vanhan muotoja, mutta nousisi vielä huomattavasti korkeammalle. Havainnekuva:

Uimahallille ei ole toista paikkaa

Kiinteistöpäällikkö Pentti Vauhkonen johdattaa Bunkkerissa kuusi kerrosta ylöspäin, aina katolle saakka. Sinne kuljetaan kapeita kierreportaita pitkin. Matkalla hän kertoo muistoja talosta.

– Toimme katolle omat tuolimme ja katsoimme Madonnan keikkaa, joka tuossa alapuolella järjestettiin, hän kertoo.

Talossa on lämmin, sillä sitä lämmitetään vieläkin, jottei se mene ihan kokonaan pilalle.

Alimmassa kerroksessa on alkuperäinen vaaka, jolla punnittiin laivoista purettua kappaletavaraa. Bunkkerissa on varastoitu muun muassa lankakeriä, kahvia ja alkoholia. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Betonirakennus on vuosikymmenten saatossa pikkuhiljaa rapistunut. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi ja esimerkiksi ilmanlaadultaan nykyvaatimusten mukainen rakennus. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Bunkkerissa on pelattu kuulasotaa ja rullaluisteltu, kun se on ollut tyhjillään vuosikausia. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Nyt Bunkkerissa säilytetään Finlandia-talon julkisivuun matkalla olevia italialaisia marmorilaattoja. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Vauhkonen kehottaa kiipeämään Bunkkerin katolle asti.

– Se on once in a lifetime -juttu, hän sanoo.

Sitä se todellakin on, sillä rakennusta ei ole suojeltu.

Bunkkeri tullaan todennäköisesti purkamaan kokonaan. Purkutöihin on varattava aikaa, koska rakennuksen ympäristö on tiiviisti rakennettua ja satamaan on vilkas liikenne.

Asunnot nousevat nykyistä rakennusta korkeammalle. Niistä voi nähdä kirkkaalla säällä Tallinnaan asti yli Länsisataman ja Pihlajasaaren. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Bunkkerin kylkeen vuonna 2019 rakennetun koulun oppilaat kulkevat heille rakennettuihin väliaikaisiin liikuntatiloihin. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Jos Bunkkerin purkaminen ja rakentaminen viivästyisivät jälleen tai jopa peruuntuisivat, kaupungilla ei olisi minkäänlaista varasuunnitelmaa kauan kaivatulle uimahallille.

– Koululaiset voivat käyttää väliaikaisia liikuntatiloja jatkossakin, mutta uimahalli on kinkkisempi juttu. Sille ei ole korvaavaa paikkaa, sanoo Länsisataman aluerakentamisen projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta.

Uimahallille pitäisi käytännössä kaavoittaa uusi paikka.

– Kun katsoo tätä aluetta, niin tämä on aika rakentunut jo. Ei täällä ole tyhjiä paikkoja, Sipilä sanoo.

Länsisataman aluerakentamisen projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta uskoo yhä, että polskimaan pääsee jo vuonna 2026. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Projektinjohtaja kuitenkin uskoo, että hanke toteutuu, koska sekä rakennusyhtiö että kaupunki ovat olleet siihen sitoutuneita niin pitkään.

Takaraivossa on silti kolkuttanut epäilys siitä, mitä tapahtuisi, jos rakennusyhtiö vetäytyisi hankkeesta tai jotakin muuta tapahtuisi.

– Se olisi tosi kova paikka, jos näin kävisi. Kaupungin pitäisi ihan alusta alkaen miettiä, miten hanke käynnistettäisiin uudelleen, hän sanoo.

Silti rakennusta esittelevän kiinteistöpäällikkö Pentti Vauhkosenkin on jossain vaiheessa aika luopua Bunkkerista. Hän jo odottaa eläkekahvejaan. Usko Bunkkerin purkamiseen on horjunut vuosien saatossa.

– Sitä minä en usko, ennen kuin näen, Vauhkonen nauraa.

Kiistelty 50-vuotias Bunkkeri Avaa Vuonna 1972 Bunkkeri rakennettiin sataman varastorakennukseksi. Vuonna 2008 Bunkkeri siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen. Vuonna 2016 kaupunginvaltuusto hyväksyi myymisen SRV-rakennus Oy:lle (siirryt toiseen palveluun). Vuonna 2017 hallinto-oikeus kumosi päätöksen, koska myyntiä ei voinut toteuttaa julkisena hankintana vaan tavallisena kiinteistökauppana. Vuonna 2018 kaupunginvaltuusto päätti myydä rakennuksen 22,7 miljoonalla eurolla (siirryt toiseen palveluun). Vuonna 2018 valtuuston päätöksestä tehtiin jälleen valitus hallinto-oikeuteen. Vuonna 2021 korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitusluvan kaupoista (siirryt toiseen palveluun). Vuonna 2022 Helsingin kaupunki ja SRV tiedottivat, että lopullinen kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa 2023. Vuoden 2023 aikana olisi tarkoitus aloittaa purku- ja mahdollisesti rakennustyöt. Vuonna 2026 olisi tarkoitus avata uimahalli ja liikuntatilat. Vuonna 2027 tarkoitus, että noin 300 asuntoa valmistuu.

Satamarakennuksen hallit jäivät tyhjilleen, kun tavaroita alettiin kuljettaa konteissa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Kierreportaat vievät kellarista aina katolle asti. Kuusikerroksisen talon hissejä ei pidetä enää päällä. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Puolustusvoimat on harjoitellut sokkeloissa ja portaissa kaupunkisotaa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Bunkkerin katon kiertävät ”pitkospuut” huoltotoimenpiteitä varten. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 13.12.2022 kello 23:een saakka.