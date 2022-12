Miksi isä poistui aattona juuri ennen joulupukin saapumista? Yle kerää kokemuksia lapsille kerrotuista tarinoista

Kuva: Kaisa Siren / All Over Press Finland

Joulupukki matkaan jo käy. Mutta missä on isä? Arkistokuva.

Taas on se aika vuodesta, jolloin joulutontut kurkkivat ikkunoiden takana selvittääkseen ovatko lapset olleet kilttejä.

Perinteisesti kerrotun tarinan mukaan tontut raportoivat näkemästään joulupukille, joka ilmestyy moneen kotiin tulevanakin aattona lahjojen kera.

Hämmentävän usein perheissä isät, isoisät ja veljet ovat kuitenkin vuosikymmenten mittaan aattoiltana lähteneet pois kotoa hoitamaan mitä erilaisimpia asioita vain vähän ennen joulupukin saapumista.

Mitä ihmettä on tapahtunut?

Joku on saattanut lähteä jouluaattoiltana uimaan paikalliseen uimahalliin. Tai sitten joku isä on lähtenyt auttamaan ystäväänsä tämän omakotitalon rakennustyömaalla ja on sen takia missannut lasten kovasti odottaman joulupukin vierailun.

Yle kerää kokemuksia ja tarinoita, joita lapsille on selitetty jonkun aikuisen yllättävä meno aattoiltana sekä siitä miten lopulta selvisi, ettei joulupukkia ihan oikeasti olekaaan.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

Käytämme vastauksia ennen joulua julkaistavan juttumme pohjana.