Ruotsin TV: rikollisia pakenee Ruotsista Turkkiin, Turkki ei luovuta heitä

12-vuotias menehtyi harhalaukaukseen kesällä 2020 Botkyrkassa, Tukholman eteläpuolella. Yksi neljästä epäillystä on paennut Turkkiin, ja hänestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Ruotsin TV:n tietojen mukaan ruotsalaisia rikollisia oleskelee Turkissa, jossa he ovat voineet ostaa kansalaisuuden rahalla. Turkki kieltäytyy luovuttamasta heitä Ruotsiin oikeuden eteen.

TUKHOLMA Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n toimittaja (siirryt toiseen palveluun) Diamant Salihu sai juttumatkallaan sekä yhteyden että lisätietoja Turkkiin asettuneista rikollisista, joita syytetään vakavista laittomuuksista Ruotsissa.

Tunnetuin tapaus liittyy 12-vuotiaan Adrianan murhaan. Tyttö kuoli vuonna 2020 rikollisjengien harhalaukaukseen. Asiaa käsitellään parhaillaan Tukholman käräjäoikeudessa. Syytettyjä on neljä, heistä yksi on paennut vanhempiensa kotimaahan Turkkiin.

Mies on vangittu poissaolevana murhasta ja murhanyrityksestä epäiltynä, ja hänestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus. 24-vuotias on sekä Ruotsin että Turkin kansalainen. Oikeuteen häntä ei ole kuitenkaan saatu, sillä Ruotsilla ja Turkilla ei ole kahdenvälistä luovutussopimusta.

SVT:n toimittajan tapaamien turkkilaisten mukaan mies oleskelee tällä hetkellä Istanbulissa ja liikkuu vapaasti, vaikka Turkin oikeuslaitos tietää kansainvälisestä etsintäkuulutuksesta ja syytteistä.

Ruotsin poliisijohtajan Anders Thornbergin mukaan samanlaisia Turkkiin paenneita rikollisia on kymmenkunta. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan asia oli esillä hänen ja presidentti Recep Tayyip Erdoğanin tapaamisessa viime kuussa.

Eräs Ruotsin etsintäkuuluttama kuvailee salaisessa viestinvaihdossa Turkkia ”ganstereiden paratiisiksi”.

Kansalaisuus rahalla

SVT:n toimittaja Salihu onnistui saamaan yhteyden myös laajasta huumevälityksestä epäiltyyn, jonka lempinimi on ”Kurdiska räven” eli kurdi-kettu.

Turkin poliisi oli kesällä ottanut miehen kiinni sen jälkeen, kun puistonpenkiltä löydetty rahakassi oli johtanut hänen jäljilleen. Kansainvälisestä etsintäkuulutuksesta huolimatta mies oli päästetty vapaaksi.

SVT:n puhelimitse tavoittama mies on haluton tulemaan oikeuteen Ruotsiin ”koska hänet on jo etukäteen tuomittu”.

Mies on alunperin Irakista, mutta kertoo nyt olevansa Turkin kansalainen, sillä hän on investoinut Turkkiin. SVT:n mukaan kansalaisuuden saa esimerkiksi ostamalla vähintään noin 400 000 euron arvoisen asunnon Turkista.

Yhdeksi syyksi kansalaisuuskaupalle pidetään Turkin huonoa taloudellista tilannetta.

Erdoganin avustaja (siirryt toiseen palveluun) Ibrahim Kalin suostui SVT:n haastatetteluun, mutta raivostui epäilyistä, joiden mukaan Turkki suojelee rikollisia. Haastattelu loppui lyhyeen.

Kesäkuun Nato-huippukokouksesta lähtien presidentti Erdoğan on vaatinut Ruotsia ja Suomea luvuttamaan terroristeina pitämiään kurdeja Turkkiin. Erdoganin mukaan Turkki ei vahvista eli ratifioi Nato-hakemuksia ennen sitä.