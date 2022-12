Influenssarokotteet antavat hyvän suojan influenssa A -virusta vastaan, kertoo tuore väitöstutkimus

Tutkitut kausi-influenssarokotteet antoivat tutkimusaikana hyvän suojan pandeemista influenssa A -virusta ja sen jälkeläisviruksia vastaan. Tämä käy ilmi FM Anu Haverin Turun yliopistoon tekemästä väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessa Haveri optimoi menetelmän, jota hän hyödynsi kausi-influenssarokotteiden ja lintuinfluenssarokotteiden synnyttämän immuniteetin tutkimisessa, kertoo yliopisto tiedotteessaan.

Vuonna 2009 pandemian aiheuttanut influenssa A -virus jäi keskuuteemme kiertämään normaalina kausi-influenssaviruksena ja aiheutti influenssaepidemioita seuraavina vuosina. Anu Haveri tarkasteli väitöstutkimuksessaan vuosina 2010 ja 2012 käytössä olleen influenssarokotteen antamaa suojaa vuosina 2009–2013 kiertäneitä pandeemisia influenssa A(H1N1) -viruksia vastaan.

Tutkimuksen perusteella influenssarokote synnytti elimistössä hyvän immuunivasteen.

– Tulosten perusteella voidaan sanoa, että molemmat tutkitut kausi-influenssarokotteet saivat elimistössä aikaan immuunisuojan, joka mitä todennäköisimmin varmisti hyvän immuunisuojan pandemiaa aiheuttavia influenssa A- viruksia vastaan, Haveri kertoo.

Haverin väitöskirja ”Influenza vaccine induced antibody responses in relation to evolution of influenza A viruses” tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.12.2022 klo 12. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingissä.