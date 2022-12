Urheilu päihitti penkkarit ja vanhojentanssit – uudet ylioppilaat Saga Vanninen ja Peppi Konsteri valmistautuvat seuraavaksi Linnan juhliin

Saga Vanninen on yksi lupaavimpia seitsenottelijoita koko Suomessa. Peppi Konsteri on huippukeilaaja.

Tampereelta Sammon keskuslukiosta valmistui perjantaina kaksi huippulahjakasta urheilevaa ylioppilasta.

Saga Vanninen on yksi lupaavimpia seitsenottelijoita koko Suomessa. Peppi Konsteri on puolestaan huippukeilaaja. Molempien palkintokaappi on jo täynnä kansainvälisistä kisoista voitettuja mitaleja.

Koulun rehtorin Tuija Ylöniemen mielestä molemmat tuoreet ylioppilaat suoriutuivat myös koulussa omalla tasollaan ja hoitivat koulunsa hyvin runsaista poissaolomääristä huolimatta.

– Koulu on joustanut kaikissa urheilumenoissa. Olen aika paljon tehnyt verkko-opintoja. Se helpotti sitä, että opiskelun pystyi yhdistämään urheiluun, sanoo Saga Vanninen.

Peppi Konsteri kuvailee lukioaikaa jopa yllätävän leppoisaksi, sillä urheilupuolella on saanut paljon menoja anteeksi.

– Aika paljon on ollut päällekkäisyyksiä, joita on joutunut sumplimaan ja aikatauluttamaan, sanoo Peppi Konsteri.

Urheilusta saanut paineensietokykyä

Molemmat urheilijat arvelevat, että urheilusta on ollut hyötyä lukio-opinnoissa ja kirjoituksissa. Erityisesti kyky kestää painetta on varmasti auttanut ylioppilaskirjoituksissa.

– Kirjoituksista on kuullut kaikkia kauhutarinoita, mutta en todellakaan jännittänyt niin paljoa, sanoo Peppi Konsteri.

Saga Vanninen on seitsenottelun maailmanmestaruutensa myötä ainoa suomalainen, joka on voittanut kaksi nuorten MM-kultaa. Kuva: - / MVphotos/others / MVPhotos

Saga Vannisen mielestä urheilun myötä myös aikatauluttaminen ja organisointi on kehittynyt, ja taidoista on ollut hyötyä opiskelussa.

Myös urheilijalle tärkeä periksiantamattomuus on näkynyt opinnoissa.

– Monta kertaa on lukion aikana halunnut jättää kurssin kesken, mutta persoona ei ole antanut periksi, sanoo Konsteri.

Päätoimiseksi urheilijaksi

Molemmat tuoreet ylioppilaat kertovat, että urheilun kiireiden vuoksi väliin jäivät lukion perinteiset vanhojen tanssit ja penkkarit. Pelireissut ja leirit sattuivat samaan aikaan.

Valmistumisen myötä alkaa nyt päätoiminen panostaminen urheiluun. Peppi Konsteri aikoo hakea kevään yhteishaussa paikkaa ammattikorkeakoulusta, mutta tällä hetkellä koulupaikka ei ole tärkeysjärjestyksessä ykkösenä.

Peppi Konsterin tulevaisuuden tähtäin keilailussa on pääsy Yhdysvaltoihin naisten ammattilaiskiertueelle. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Saga Vanninen ei ole vielä päättänyt, ottaako urheilun oheen joitakin opintoja.

Vaikka ylioppilaaksi valmistuminen tapahtuu kerran elämässä, on nuorten naisten mielessä myös toinen suuri juhla.

Molemmat ovat saaneet kutsun Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä.

– Tämäkin on kerran elämässä tilaisuus, mutta on se ehkä vielä vähän hienompi juhla, toteavat nuoret urheilijat.