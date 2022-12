Roope Korhosen kutsu linnaan kerkesi lojua pari viikkoa postilaatikossa

Roope Korhonen on saavuttanut pesäpallourallaan 12 Superpesis-mestaruutta.

Roope Korhoselta on viime päivinä kysytty, aikooko hän tervehtiä presidenttiparia kättelemällä vai nyökkäämällä itsenäisyyspäivän juhlien kättelyjonossa.

– Kyllä minä kättelyihmisiä olen. Kun kerran sinne päästään, niin pitää sitä kunnolla puristaa, Korhonen veistelee itsenäisyyspäivän alla.

Kutsun kanssa meinasi käydä hassusti, e-laskujen nimeen vannova pesäpalloilija oli unohtanut käydä postilaatikolla parin viikon ajan. Omat vanhemmat toivat nivaskan postia Korhoselle ja kutsukirje huomattiin saman tien.

– Siinä syödessä aukaisin sen ja olin, että oho – näin se tuli linnanjuhliin kutsu. Oli kyllä otettu olo ja tosi mukava on lähteä, Korhonen summaa.

Tänä vuonna itsenäisyyspäivää juhlitaan Presidentinlinnassa aiempaa pienemmällä joukolla.

Vastaanoton vierasmäärä on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina. Juhliin on kutsuttu 1 300 henkilöä eri puolilta Suomea.

Roope Korhonen on tehnyt pitkän uran pesäpalloilijana, ensimmäisen Superpesis-pelinsä Korhonen pelasi 22 vuotta sitten. Korhonen on saavuttanut 12 mestaruutta ja on kautta aikojen mitalitilaston kärjessä.

Korhosen seuralaisena juhliin lähtee Anna Lukkari, joka oli Korhosen tapaan ilahtunut kutsusta.

– Täytyy sanoa, että äärimmäisen upea kunnianosoitus. Olen tosi iloinen, että huomioidaan tällaisia suorituksia ja oikeastaan voi ehkä jopa sanoa – elämänuria, Lukkari sanoo.

Yli viisikymmentä vuotta vanhaa ateljeepukua on Anna Lukkarille uudistanut Jaana Tuovila-Nissinen. Kuva: Anna Lukkarin kotialbumi

Lukkari pukeutuu isoäitinsä vanhaan iltapukuun, sillä on historiaa 1970-luvun alusta asti.

– Isovanhemmat äidin puolelta ovat sota-ajan lapsia. Se on mielestäni arvovalinta, että puku on tuollaisen tarinan takaa ja sitten myös se, että laitetaan vanha niin sanotusti kiertoon, Lukkari sanoo.

Molemmat juhlijat ovat kyselleet vinkkejä linnaan. Ruokaa kannattaa tankata etukäteen, että jaksaa jonottaa linnan antimia.

Itsenäisyyspäivän alla pariskunnan mielessä on pyörinyt Ukrainan tilanne.

Kuuntele alta mitä itsenäisyys merkitsee Roope Korhoselle ja Anna Lukkarille:

Roope Korhonen on suunnitellut illankulkua sen verran, että jossain välissä olisi mukava heittää puujalkavitsi presidentti Sauli Niinistölle ja muutenkin tavata tuttuja urheiluihmisiä.

