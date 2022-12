Anni, 29: ”Ilman näitä ihmisiä olisin takaisin vankilassa” – pilottihanke on auttanut jo parikymmentä nuorta kaidalle tielle Rovaniemellä

Monella hankkeeseen osallistuneella nuorella on takanaan jo usean vuoden rikoskierre. Kaksivuotisen hankkeen jatko yhä epävarma.

”Antakaa syy lopettaa, nää aivopesee eikä opeta...”

Lapin yliopiston musiikkistudiossa soi räpmusiikki. Tekstin kirjoittanut nuori lauluntekijä Pete myhäilee tyytyväisenä.

– Sä olit aivan mahtava, sodankyläläislähtöinen muusikko Stepa eli Joni Stenberg kannustaa.

Pete on tehnyt räp-musiikkia jo useamman vuoden. Kun hän räppää rankasta elämästä, on usein kyse hänen omista kokemuksistaan. Stepan kanssa studioon hän pääsi Oikeusministeriön hallinnoiman RIKO-pilottihankkeen myötä.

Kaksi vuotta pyörineen pilotin tavoitteena on ollut nuorten uusintarikollisuuden vähentäminen. Mukana hankkeessa on ollut nuoria Rovaniemen lisäksi myös Oulusta, Turusta ja Vantaalta.

Rovaniemeläisellä, alle kaksikymppisellä Petellä on taustallaan useita nuorena henkilönä tehtyjä rötöksiä. RIKO-hankkeeseen hän ohjautui Rikosseuraamuslaitoksen kautta kaksi vuotta sitten.

Sen jälkeen pikkurikokset ovat jääneet pois elämästä. Tilalle on tullut muun muassa musiikki.

Sodankyläläislähtöinen muusikko Stepa eli Joni Stenberg on pitkään mukana erilaisissa projekteissa, joissa nuoria tavoitellaan yhteiseen toimintaan musiikin avulla. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Takana monien vuosien rikoskierre

RIKO:n hankekoordinaattori Suvi Wanswetin mukaan iso osa hankkeen nuorista on yhden tai useamman rikoksen tehneitä, yli 13-vuotiaita nuoria. Suurin osa heistä on ohjautunut pilottiin joko lastensuojelun, rikosseuraamuslaitoksen tai poliisin kautta.

– Osa nuorista on jopa itse hakeutunut meille mukaan, kun on kuullut hankkeesta joltain tutulta, Wanswet sanoo.

Ajatuksena on kuunnella nuorta rikoksesta erillään.

– Nuoret on tosi usein kaltoin kohdeltuja, esimerkiksi perheessä on voinut olla väkivaltaa ja he ovat voineet olla lastensuojelun asiakkaina jo pitkän aikaan.

Suurin osa hankkeeseen osallistuneista nuorista on 20–26 vuotiaita.

Rikoskierteet ovat voineet olla useiden vuosien mittaisia.

– Meillä on mukana yli 20-vuotiaita nuoria, jotka ovat voineet olla vankilassa jo kahteen kertaan.

Tulokset Rovaniemellä ovat olleet hyviä. Suurin osa hankkeeseen osallistuneista lappilaisnuorista on joko lopettanut rikokset kokonaan, tai ainakin vähentänyt niitä.

Rovaniemeläinen Pete on tehnyt räp-musiikkia jo useamman vuoden. Kun hän räppää rankasta elämästä, on usein kyse hänen omista kokemuksistaan. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Osalla rikoksista eroon pääseminen hankalampaa

Lapin poliisissa hankkeeseen ollaan enemmän kuin tyytyväisiä.

Lapin poliisilaitoksen vanhempi rikoskonstaapeli Ilkka Niska nyökkäilee päätään musiikin tahtiin, Peteä vastapäätä.

Ennalta ehkäisevää työtä tekevä Niska on ollut hankkeessa poliisin yhteyshenkilönä.

Rovaniemellä poliisi on ollut RIKO:ssa mukana yhtenä yhteistyökumppanina alusta alkaen. Niskan mukaan osallistuminen hankkeeseen on ollut silmiä avaavaa.

– Olin alkuun aika epäileväinen, mutta se epäluulo karisi aika nopsaan pois. Kyllä itse on aika vakuuttunut, että tämä on oikea tapa auttaa näitä nuoria.

Ainoa Niskan mieleen noussut huoli hankkeessa on ollut sen jatkuvuus. Ministeriön pilottihankkeen on määrä päättyä ensi vuoden alkupuolella. Jatkosta päättävät hyvinvointialueet.

– Kun on nähty, että tämä toimii, toivoisi että se myös jollain tapaa jatkuu, Niska sanoo.

Myös Wanswetin mukaan varsinkin alaikäisten osalta rikosten tekemiseen on pystytty puuttumaan erittäin hyvin.

– Joskus tulokset voivat näyttää ulospäin pieniltä, mutta ovat nuorelle tosi suuria. Joskus saavutus on se, että asunnoton nuori saa asunnon, tai nuori joka ei ole moneen vuoteen ollut koulussa, lähteekin kouluun.

Nuorilla, jotka ovat joutuneet rahoittamaan omaa elämistä tai päihteitä rikoksilla, rikoksista irti pääseminen on ollut hankalampaa.

Lapin poliisilaitoksen vanhempi rikoskonstaapeli Ilkka Niskan mukaan pilottiin osallistuminen on ollut silmiä avaavaa. Pöydän ääressä myös Miisa Lohi Aseman lapset ry:stä. Kuva: Antti Mikkola / Yle

”Ilman hanketta olisin ehkä taas vankilassa”

Annilla oli ennen Riko-hanketta takanaan lähes 10 vuoden rikoskierre. Kaksi viikkoa ennen toisen vankilatuomionsa alkua, Rikosseraamuslaitoksen työntekijä tokaisi Annille, että toisenlaistakin elämää olisi kyllä varmasti vielä tarjolla.

– Mä en nähnyt asiaa ihan samalla tavalla, mutta ajattelin, että voinhan minä niiden ihmisten kanssa lässyttää, vaikkei sillä mitään vaikutusta ole.

Anni ei olisi voinut olla enempää väärässä.

Ilman hanketta asenne ja motivaatio olisi toinen. Jos en olisi jo takaisin rikoksen tiellä, niin ainakin menossa siihen suuntaan. Anni

Kaksi vuotta myöhemmin Annilla on ns. puhtaat paperit.

– Kaikki tuomiot on suoritettu, ja sakot maksettu. Ei tartte enää juosta pakoon, kun poliisi tulee vastaan.

RIKO-hankkeen avulla Anni pääsi myös neuropsykologisiin tutkimuksiin. Diagnoosi keskittymishäiriöstä antoi vastauksen, miksi koulunkäynti oli nuorempana aina niin vaikeaa.

Vuosi sitten Anni haki haluamaansa kouluun, ja valmistuu todennäköisesti ammattiin jo ensi keväänä.

– Ilman hanketta asenne ja motivaatio olisi toinen. Jos en olisi jo takaisin rikoksen tiellä, niin ainakin menossa siihen suuntaan. Sillä on aika iso merkitys, että joku ulkopuolinen uskoo sinuun, sillä tavalla itsekin alkaa uskoa, että jossain voi oikeasti onnistua.

RIKO:n hankekoordinaattori Suvi Wanswetin mukaan työpajat ovat yksi keino kohdata nuori rikoksista erillään, tavallisena nuorena. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Pilottikuntien välillä eroja

Oikeusministeriön erityisasiantuntija Saija Samboun mukaan Rovaniemi on ollut hyvä esimerkki viranomaisten välisen yhteistyön sujumisesta. Isommissa pilottikunnissa nuorten tavoittaminen ja hankkeeseen mukaan saaminen on saattanut olla vaikeampaa.

– Rehellisesti täytyy sanoa, että toistuvasti vakavia rikoksia tehneiden parikymppisten nuorten kohdalla voi olla vaikea herättää motivaatiota tai nuoren uskoa mahdollisuudesta toisenlaiseen elämään. Rikosten tekemisen volyymi voi olla vähentynyt, mutta kaikkien kohdalla se ei ole loppunut.

Eri kaupunkien välisiä eroja selittää Samboun mukaan esimerkiksi juuri se, miten hyvin yhteistyö eri viranomaisten välillä sujuu, ja miten nuoret hankkeeseen ohjautuvat.

– Joillain paikkakunnilla esimerkiksi ohjaus poliisilta hankkeeseen ei toimi ollenkaan niin hyvin kuin toisilla.

Kaksi vuotta on Samboun mukaan myös liian lyhyt saada aikaan muutosta ja vakiinnuttaa uusia toimintatapoja.

– Näiden nuorten kohdalla täytyy olla paljon resursseja ja aikaa luoda se luottamuksellinen suhde, jotta motivaatio muutokseen heräisi. Heistä monilla on takana niin hirveästi kaikkea. Muutos on mahdollinen, mutta se ei tapahdu parissa kuukaudessa.

Myös viranomaisilla kestää aikansa muuttaa omia toimintatapojaan.

Paljon on Samboun mukaan silti opittu, ja sitä pitäisi hyödyntää myös jatkossa.

– Jos rahoitusta ei nyt saada lisää, niin käytännössä kaikki nyt luodut rakenteet ja opitut työtavat valuvat hukkaan.