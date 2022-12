Justus Kaksonen, 21, ei ala kaahata ryhmäpaineen alla: "Pitää vaan olla tarpeeksi itsekäs ja jääräpäinen sanoakseen ei"

Tämä vuosi on ollut synkkä nuorten kuolonkolareissa. Esimerkiksi Savonlinnassa on lyhyen ajan sisään tapahtunut kaksi nuorten kuolonkolaria, joissa on kuollut yhteensä viisi nuorta.

Nuorille autoilu on tapa nähdä kavereita ja hengailla yhdessä. Savonlinnalaiset Kaksosen veljekset pohtivat keinoja säästyä kuolonkolareilta.