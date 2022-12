Näin Suomi laittaa sähköyhtiöiden suurvoitot verolle – valtio aikoo saada 0,5–1,3 miljardia euroa

Venäjän käynnistämä energiasota ja sitä seurannut hintojen nousu on tuonut monelle sähköyhtiölle massiiviset voitot ilman erityistä omaa ansiota. Näiden ylisuurten voittojen leikkaaminen niin kutsutulla windfall-verolla on yksi energiakriisin hoitomuodoista.

EU:n laajuinen verohanke alkaa hahmottua myös Suomessa. Valtiovarainministeriön ehdotus sähkömarkkinoiden ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista lähti juuri lausuntokierrokselle.

Vuodelle 2023 säädettävä väliaikainen vero leikkaisi 33 prosenttia yhtiöiden sähköliiketoiminnan nettotuloksesta – siltä osin kuin se ylittää tuohon liiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman viiden prosentin tuoton. Vero tulisi normaalin yritysten voitoista maksettavan tuloveron lisäksi.

Suomalaisilta energiayhtiöiltä verotettava summa on valtiovarainministeriön arvion mukaan 0,5-1,3 miljardia euroa. Haarukka on suuri, sillä jälkikäteen kerättävän veron tuotto on ministeriön mukaan vaikeasti ennustettavissa. Veronkeruun suuruus riippuu sähkön hintakehityksestä sekä kotimaisen sähköntuotannon määrästä ensi vuonna.

Verovelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin vähäiseksi arvioitu sähköliiketoiminta. Ulkopuolelle jäisi muun muassa kaukolämmön tuotanto yhteistuotantolaitoksissa.

Samankaltainen vero kohdistuisi myös joidenkin fossiilisia polttoaineita myyvien yritysten voittoihin. Kohteena olisivat yritykset, joiden liikevaihdosta 75 prosenttia muodostuu raakaöljyn tai maakaasun tuotannosta, jalostettujen öljytuotteiden valmistuksesta raakaöljystä tai kivihiilituotteista.

Lausuntokierros päättyy 12. joulukuuta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että määräaikainen lisävero on valmisteltu pika-aikataululla.

Energiateollisuus säikähti summaa

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä hämmästyi arvioidun verotuoton suuruudesta.

– Pidämme tulonsiirtoja hyvin ymmärrettävänä, jos sodan seurauksena joillekin yhtiöille syntyy merkittäviä ylituottoja samalla kun asiakkaiden hinnat nousevat kovasti, hän sanoo.

Samaan hengenvetoon Leskelä hämmästelee arvioitua verotuottoa.

– Se 0,5–1,3 miljardia euroa vaikutti kyllä todella suurelta summalta. EU:n asetuksesta päätettäessa alkuperäinen arvio oli, että kyse olisi ennemminkin kymmenistä miljoonista euroista tai sadasta miljoonasta.

Kolmanneksen lisävero voi Leskelän mukaan olla uhka yritysten investointikyvylle.

– Ehdottoman tärkeää on, että se leikkaus on kertaluonteinen. Jos välittyy käsitys, että tämä voi jatkua, tai jos se olisi näin suuri, sillä olisi ilman muuta vaikutusta yritysten investointikykyyn, Leskelä sanoo.

– Yritysten pitää pystyä jatkamaan investointeja, jotta pääsemme energiakriisistä irti.

Suomalaisten sähkölaskua vero ei Leskelän mukaan laske – ellei valtio sitten intoudu tekemään uusia sähköavustuksia entisten lisäksi. Viimeisin sähkötuen muoto on arvonlisäveron väliaikainen lasku 10 prosenttiin aiemmasta 24:stä prosentista.

