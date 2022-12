Valotaide tuo Turkuun herkän kukkametsän, mutta herättää myös ajatuksia pommikoneiden ampumisesta

Valon polku -tapahtumassa Turussa on mukana pommikoneiden etsimiseen käytetty kaarilamppu. Sen valokiila näkyy jopa kymmenien kilometrien päähän.

Valotapahtumat ovat yleistyneet Suomessa kuten muuallakin maailmalla.

Tunnetut valotaiteilijat tuovat valoa ja väriä Turkuun itsenäisyyspäivään asti. Jo toista kertaa juhlapäivään valmistautuville tarjotaan yli kymmenen teosta, tänä vuonna Aurajoen rannoilla.

Tapahtuman pääteos on englantilaisen James Cochranen Flower forest. Eri puolille Turkua on noussut noin sata valaistua liljaa. Niitä on koekäytetty jo loppuviikolla, ja näkymät ovat innoittaneet yleisöä jo lukuisiin somepäivityksiin.

Valotaiteilija Kari Kola kiittää turkulaisia hyvästä yhteistyöstä. Valon polku saa jatkoa myös ensi vuonna, mutta tapahtumapaikkaa ei vielä paljasteta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Suomen tunnetuimpiin valotaiteilijoihin kuuluva Kari Kola on tapahtuman taiteellinen johtaja. Hän valaisee kolme Turun telakkahistoriaan kuuluvaa nosturia Aurajoen varrella.

– Ne ovat pimeitä. Teemme lyhytaikaisen teoksen, mutta toivottavasti se herättää keskustelua myös niiden pysyvästä valaisusta. Nosturit ovat iso osa Turun historiaa, pohtii Kola.

Optiikan professori on myös valotaiteilija

Yksi kansainvälisistä vieraista on Ivo Schoofs, jonka massiivinen kaarilamppu näkyy Bore-laivan katolta jopa kymmenien kilometrien päähän.

Valo rakennettiin toisen maailmansodan aikaan, ja vastaavia on jäljellä maailmanlaajuisesti noin 50.

Ivo Schoofs on innostunut korjaamaan ja keräämään isoja valoja. Tämä lamppu on peräisin vuodelta 1942. Kuva: Minna Rosvall / Yle

– Sitä käytettiin pommikoneiden etsimiseen. Ne nähtiin valon avulla ja pystyttiin ampumaan alas. Tutka tuli kuitenkin käyttöön, ja valoista pystyttiin luopumaan. Me käytämme niitä nyt rauhanomaisesti valotaiteeseen, kertoo Schoofs.

Bore-laivan kannella palaa viikonloppuna iso lamppu. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Hollantilaisella optiikan professorilla on hallussaan neljä viidestäkymmenestä säilyneestä lampusta. Hän kiertää lampun kanssa valotapahtumia.

– Olin juuri Kari Kolan kanssa Joensuun tapahtumassa, mutta tapahtumia on edelleen vähän koronan vuoksi, kertoo Schoofs.

Valotapahtumat säästävät sähköä

Järjestäjien mukaan Turun valotapahtuman sähkölasku on noin 300 euroa.

– Suomalaiset käyttävät kuitenkin parisataa wattia tunnissa sähköä kotona. Me säästämme sähköä, kun saamme ihmiset tänne liikkumaan. Kotona ei silloin käytetä sähköä. Ehkä valotapahtumia pitäisi tehdä enemmän, jotta säästäisimme enemmän sähköä, arvioi valotaiteilija Kari Kola.

Kari Kolan valotaidetta Turun nostureissa. Kuva otettu torstai-iltana, kun valaistusta rakennettiin. Kuva: Minna Rosvall / Yle

