Yle Ukrainassa: Miinat ja ammukset estävät voimalinjojen korjaukset lähellä rintamia – “Edeltäjäni kuoli työmaalla miinaonnettomuudessa”

TšUHUIV Ukrainalaisen pikkukylän laidalla roikkuu katkenneita voimalinjoja. Lähistöllä on myös muuntaja, joka sekin on vaurioitunut Venäjän tulituksessa.

Tästä syystä asukkailla ei ole ollut sähköjä kuukausiin Tšuhuivin kaupungin laitamilla.

– Seitsemän kuukautta venäläiset tulittivat meitä. Nyt he ovat poissa, mutta sähköt eivät toimi. Kaasun saimme ihan vähän aikaa sitten, valittaa Lena.

Hän asuu kaksikerroksisessa talossa, jossa on useita asuntoja. Viime talvena talo oli kylmä, kun lämmitys ei toiminut.

Vähän matkan päässä ryhmä voimalaitoksen työntekijöitä ja miinanraivaajia tutkii suurta ajoneuvoa.

Se on hankittu keräysvaroilla Isosta-Britanniasta.

Ukrainan valtion United24-järjestö keräsi miinanraivausajoneuvon hankintaan tarvittavat rahat keräyksessä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Ajoneuvon eteen on asennettu suuri rulla, joka tuhoaa miinat turvallisesti.

Koneen ansiosta miinanraivaus nopeutuu moninkertaisesti.

Paikalla olevat sähkömiehet kertovat työn vaaroista.

– Yksi kollega kuoli Balakliassa. Edeltäjäni tässä tehtävässä ajoi miinaan Hrakovossa ja kuoli räjähdyksessä, Vitali sanoo vakavana.

Vitali kertoo, että hän joutui ottamaan vastaan kuolleen kollegansa työtehtävät seuraavana päivänä.

– Ei tässä muuta voi kuin jatkaa tätä työtä.

Miinanraivauskone nopeuttaa työtä

Venäjän tykistö moukaroi Harkovan ja Donbasin alueita valtavalla määrällä ammuksia kuukausien ajan.

Miinanraivaustarve on niin suuri, että tavallisia peltoja ei edes harkita. Ensin miinoista ja räjähtämättömistä ammuksista raivataan paikkoja, joita tarvitaan kriittisen infrastruktuurin korjaamiseen.

Sellaisia ovat esimerkiksi nämä peltoa halkovat voimalinjat.

Tornin yläosassa näkee, kuinka kranaatti on vääntänyt rakenteita, joita korjausmiehet vaihtavat. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Kolme miestä nostetaan nosturilla voimalinjan torniin. Se on saanut suoran osuman ja monia osia on vaihdettava. Kun miehet tulevat alas, he näyttävät kranaatin osan joka oli tornissa.

He kehuvat miinantorjunta-laitetta, joka kyntää peltoa hitaasti, mutta varmasti.

Heti kun kone on raivannut väylän auki, sähköasentajat ryhtyvät töihin.

– Miinat ja varaosien puute ovat suurimmat ongelmat. Esimerkiksi kaapelia tarvitaan todella paljon, kertoo Vitali.

Hän näyttää myös kylän laidassa olevan muuntajan. Pienen rakennuksen seinässä ammottaa aukko. Muuntajaankin on osunut kranaatti.

– Tällaista korjattavaa on todella paljon ja siihen tarvitaan erityisiä varaosia.

Ilman toimivaa muuntajaa kylä ei saa sähköä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Elämä rankkaa ilman sähköä

Yleisesti ottaen Ukrainan paikalliset sähkö- ja vesilaitokset toimivat erittäin tehokkaasti.

Kun Venäjä on tehnyt iskuja, korjausmiehet ovat paikalla jo seuraavana aamuna.

Helmikuun lopun jälkeen valtava määrä sähkölinjoja ja vesiputkia on korjattu Ukrainan sota-alueilla. Miinat ja räjähteet estävät silti korjaustyöt monissa paikoissa.

Venäjä ei miehittänyt tätä pikkukylää tai viereistä Tšuhuivin kaupunkia. Sen sijaan venäläiset tulittivat aluetta rankasti.

Kyläläiset ovat eläneet kuukausia ilman sähköä, joka on haitannut mm. lasten koulunkäyntiä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Lena kertoo millaista elämä oli näiden vaikeiden kuukausien aikana. Venäjä ryhtyi tulittamaan aluetta heti hyökkäyksen alussa viime helmikuussa ja jatkoi sitä alkusyksyyn. Silloin Venäjän joukot työnnettiin pois.

– Keitimme ruokaa ulkona ja pelkäsimme ammuksia, jotka lensivät ylitsemme.

– Ilman sähköä tyttäreni ei ole voinut ladata puhelinta ja opiskella. Onneksi naapurilla on generaattori. Siellä lataamme välillä puhelimia.

Lenan toiveissa on sähkön palautuminen pikaisesti. Sen jälkeen kylän lapset voivat taas täysipainoisesti osallistua koulujen etäopetukseen.

Voit keskustella aiheesta la 3.12. klo 23 asti.