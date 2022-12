Käräjäoikeus vangitsi viisikymppisen miehen taposta epäiltynä – poliisi vaitonainen yksityiskohdista

Poliisi ei kerro, missä epäilty tappo on tapahtunut.

Poliisi epäilee vuonna 1971 syntynyttä miestä taposta. Helsingin käräjäoikeus on perjantaina vanginnut miehen todennäköisin syin taposta epäiltynä.

Käräjäoikeus on määrännyt käsittelyn oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi lukuun ottamatta ratkaisun lopputulosta ja sovellettuja lainkohtia. Poliisi ei voi kertoa tapauksesta tarkempaa tietoa, sillä kyse on vakavasta rikosepäilystä, ja esitutkinta on herkässä vaiheessa.

– Tällä hetkellä emme voi kertoa enempää epäillystä tai uhrista, koska se voisi vaarantaa koko esitutkinnan, sanoo rikostarkastaja Jari Koski poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Poliisin mukaan sen tavoitteena on tiedottaa henkirikoksesta lisää mahdollisimman pian.