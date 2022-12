Perheen sähkönkulutus puolittui, mutta sähkölasku kaksinkertaistui – ”Tukimuodot ovat ihan riittämättömiä”, sanoo Kirsi Vuorela

Ahdistus alkoi kesällä.

Sähkön hinnat nousisivat reippaasti syksyn ja talven aikana.

Uutiset pelottivat Kirsi Vuorelaa, joka asuu perheineen vajaan parinsadan neliön sähkölämmitteisessä omakotitalossa.

Hän ryhtyi monen muun tapaan sähkönsäästötoimiin. Samalla hän pohti, mistä saisi lisää tietoa ja vertaistukea.

Valmista kanavaa ei löytynyt, joten Vuorela perusti Facebookiin Sähkölämmittäjät ja sähkön säästäminen -ryhmän elokuun alussa.

– Ihmisillä on kova ahdistus sähkön hinnoista, Vuorela sanoo.

Se näkyy ryhmän viesteissä ja vauhdilla kasvavassa jäsenmäärässä.

Aluksi Vuorela ajatteli, että ryhmään voisi liittyä muutama kaveri ja heidän kaverinsa. Kokoon voisi saada sata-parisataa henkilöä.

Nyt ryhmässä on 26 700 jäsentä. Uusia liittyy mukaan joka päivä.

– Suosio tuli yllätyksenä, Vuorela sanoo.

Säästövinkkejä ja apua sähkösopimuksen valintaan

Mikä auttaisi pienentämään sähkönkulutusta omassa kodissa? Millaisiin sähkösopimuksiin kannattaa tarttua?

Etenkin tällaisia asioita sähkölämmittäjät kyselevät Facebook-ryhmässä.

Lisäksi he jakavat paljon säästövinkkejä.

Ne voivat olla pieniäkin juttuja. Vaikkapa ilmalämpöpumpun säädöt kannattaa tarkistaa, koska ryhmäläisten mukaan oikea käyttö säästää reilusti sähköä.

Myös pörssisähkö puhuttaa.

– Se on sähkölämmittäjälle pelottava ajatus, Vuorela toteaa.

Lämmitys kiinni, puukiuas ja ilmalämpöpumppu avuksi

Jyväskyläläisessä omakotitalossa on ollut viileää tänä syksynä. Vuorelan viisihenkinen perhe on elellyt 17–20 asteen lämpötiloissa marraskuun ajan. Lämpimintä on ollut nuorison huoneissa, toisaalla mittari on laskenut välillä alle 15 asteeseen.

Lämmitys on tavallista pienemmällä tai kokonaan pois päältä. Lattialämmityksestä perhe nauttii vain kylpyhuoneessa.

Avuksi on ollut puulämmitteinen aitokiuas, joka varaa lämpöä muuriinsa ja kuljettaa sitä taloon ilmanvaihdon kautta. Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto korjattiin marraskuun alussa, ja kotiin tuli toinen ilmalämpöpumppu vajaa viikko sitten.

Sähkönsäästötoimet eivät rajoitu lämmitykseen. Kylpyhuoneessa odottaa munakello, jolla Vuorela kellottaa suihkunsa. Muut perheenjäsenet eivät ole siitä vielä innostuneet.

Säästötoimet ovat onnistuneet.

– Meillä on ollut vähän viileää, mutta kyllä säästäminen kannattaa, Vuorela sanoo.

Perhe kulutti marraskuussa puolet vähemmän sähköä kuin vuosi sitten samaan aikaan. Silti lasku tulee olemaan kaksinkertainen vuodentakaiseen verrattuna, Vuorela laskee.

Tammikuussa edessä on todennäköisesti vieläkin isompi lasku. Sähkön hinta nousee perheen sopimuksessa, vaikka sähkön arvonlisävero laskee.

Kirjelmä kohtuullisten sähkönhintojen puolesta

Nyt Vuorela vaatii kohtuullisia sähkönhintoja kirjelmässä, jonka hän lähetti muun muassa kansanedustajille ja presidentille keskiviikkona.

Kohtuullinen hinta olisi kirjelmän mukaan reilusti alle 10 senttiä kilowattitunnilta.

– Monet elävät kodeissa, joiden lämpötila on 15 astetta tai vähemmänkin, koska heillä ei ole varaa pitää lämmitystä päällä. Kaikilla ei ole kohta varaa käydä suihkussa joka päivä. Saunomisen saa unohtaa pian kokonaan, jos ei ole puukiuasta, Vuorela listaa.

Hän on kerännyt sähkölämmittäjien kokemuksia perustamastaan Facebook-ryhmästä ja kirjoittanut niitä myös kirjelmäänsä.

Vuorela vaatii sähkönhintoihin myös tasa-arvoa, sillä nyt ne vaihtelevat suuresti esimerkiksi alueiden välillä. Osa maksaa kirjelmän mukaan sähköstä jopa yli 50 senttiä, toiset alle viisi senttiä kilowattitunnilta.

– Ruokakin on kallistunut, ja kaikki muu päälle. Ensimmäisenä karsiutuvat pois esimerkiksi lasten harrastukset, Vuorela toteaa.

Nykyiset tuet eivät sähkölämmittäjälle riitä

Muutamat päättäjät ovat jo vastanneet Vuorelan kirjelmään. Eräs lupasi nostaa asian esiin eduskunnan kyselytunnilla, toiset kertoivat samansuuntaisista ajatuksistaan.

Yhdessä viestissä listattiin jo olemassa olevia tukimuotoja. Niitä ovat esimerkiksi sähkön arvonlisäveron alennus ja sähkölaskujen kotitalousvähennys.

– Tukimuodot ovat ihan riittämättömiä tällä hetkellä, Vuorela toteaa.

Kotitalousvähennystä saa vain, jos tammi-huhtikuun sähköenergia maksaa yhteensä yli 2 000 euroa. Käytännössä se tarkoittaa yli 500 euron sähkölaskuja kuukaudessa alkuvuoden ajalta.

Tuen saa joko veroprosentin laskuna ensi vuonna tai veronpalautuksina 2024.

– Jos kulutus on vähän pienempää, se ei pääse rajan yli. Pitäisi kuluttaa reilusti, että saa tukea. Lisäksi rahaa tarvitsisi, kun lasku on sähköpostissa tai kirjeenä sinulla, mutta tämä raha ei tule heti, Vuorela kritisoi.

