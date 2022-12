Länsimetron loputkin asemat ovat nyt auki – ensimmäinen metro lähti Kivenlahdesta kello 4.56

Metroliikenne länsimetron jatkeella alkoi tänään lauantaina kello 4.56, kun ensimmäinen matkustajaliikenteen juna lähti Kivenlahdesta kohti Vuosaarta.

Metrolinja laajeni samalla hetkellä noin seitsemällä kilometrillä ja viidellä uudella asemalla. Metron nykyiseltä pääteasemalta Matinkylästä järjestyksessä katsottuna uudet asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.

Ensimmäinen länsimetron jatkeen vuoro on aikataulun mukaan Soukan asemalla tasan kello viideltä. Kuva: Rosa Lehtokari / Yle

Ensimmäinen metrovuoro Vuosaaresta kohti Kivenlahtea lähtee kello 5.07.

Kivenlahden metroaseman ovet avautuivat kello 4.15. Ennen ensimmäisen junan lähtöä juhlistettiin jatkeen avautumista nauhanleikkuulla metroaseman laiturialueella.

Lauantaina kello 10–16 ohjelmassa on metron avajaistapahtuma (siirryt toiseen palveluun) kauppakeskus Lippulaivassa, ja ohjelmaa on myös kaikilla muilla uusilla asemilla. Luvassa on muun muassa kakkukahvit sekä Robin Packalenin ja Tapiola Sinfoniettan kvartetin konsertit.

Jatkeen avautumisen lisäksi historiaa tehdään muutenkin, sillä Finnoon metroaseman liukuportaat ovat Suomen pisimmät.

Finnoon aseman liukuportaiden nostokorkeus on noin 34,5 metriä ja runkojen pituus noin 78 metriä. Kuva: Matti Myller / Yle

Länsimetron ykkösvaiheen eli radan Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään piti alun perin avautua jo vuonna 2015, mutta rakennustyöt viivästyivät ja liikenne alkoi vasta vuoden 2017 marraskuussa.

Ykkösvaiheen kustannukset paisuivat yli miljardiin euroon, lähes kolminkertaiseksi verrattuna ensimmäiseen suunnitelmaan. Jatkeen hinnaksi arvioitiin vuonna 2020 noin 1,16 miljardia euroa. Jatkeen rakennustyöt alkoivat joulukuussa 2014.

Alkuperäisessä vuoden 2012 suunnitelmassa jatkeen piti olla käyttövalmis vuonna 2020. Ykkösvaiheen ongelmien myötä aikataulu alkoi elää, ja vielä muutama vuosi sitten avajaisia ennakoitiin pidettäviksi vuonna 2024. Jatke avautuu näin samaan aikaan reilusti myöhässä ja reilusti etuajassa.

Dokumentti vuodelta 1985 kertoo Helsingin metrohankkeen synnystä, metron valmistumisesta, käyttöönotosta ja metro-oikeudenkäynnistä.

Metrolinjan pituus kasvaa noin 35 kilometristä noin 43 kilometriin, ja asemia radalla on 30. Helsingin metroliikenne alkoi vuonna 1982 Hakaniemen ja Itäkeskuksen välillä, ja 1. elokuuta 2022 metrolinja vietti 40-vuotispäiväänsä.

Länsimetron jälkeisiä konkreettisia suunnitelmia saadaan vielä odottaa, mutta esimerkiksi Östersundomissa haikaillaan metron itäisen osuuden laajennuksesta. Korkeakouluopiskelijoiden tekemässä Kyyti tulevaisuuteen -juttusarjassa asiantuntijat visioivat puolestaan, että vuonna 2050 metrolinjasto voisi kulkea Kivenlahdesta aina Sipooseen asti ja Helsingin sisällä Kampista Töölön kautta Pasilaan.

