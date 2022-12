Herätys: Reservipoliisin perustamisesta esiselvitys | Kuka voi olla saamelainen? | Iskut Hersonissa kiihtyneet

Sisäministeriössä on käynnissä esiselvitys poliisin reservistä.

Vapaaehtoisista koostuva poliisin reservi voisi toimia poliisin apuna, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen

Ihmiset tunnistautuivat mustiksi, kun tarjolla oli etuja, kuvaa professori – saamelaiset eivät ole ainoa vähemmistö, johon pääsystä kamppaillaan

Vapautetussa Hersonissa rauha on kaukana

Lauantai on pilvinen ja koko maassa on pakkasta

Pilvisyys on runsasta koko maassa ja lumisateita liikkuu maan itäosan yli pohjoiseen. Lumisateiden myötä ajokeli on idässä muuttumassa huonoksi päivän aikana. Koko maassa on pakkasta.

