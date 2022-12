Näin yllätykselliset jalkapallon MM-kisat jatkuvat – lue asiantuntijan tärpit pudotuspelipareista ja olet valmis loppuhuipennukseen

Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa siirrytään lauantaina pudotuspelivaiheeseen. Kahdeksan neljännesvälieräottelua pelataan seuraavan neljän päivän aikana.

Yle Urheilu käy tässä jutussa jokaisen ottelun asetelmat läpi asiantuntija Jonne Kunnaksen kanssa.

Hollanti – Yhdysvallat

Ensimmäisenä pudotuspelinäyttämölle astelevat Hollanti ja Yhdysvallat. Kunnaksen mukaan Yhdysvallat on ollut odotuksiin nähden yksi kisojen positiivisista yllättäjistä.

– Heillä on kaikki mahdollisuudet mennä jatkoon. Keskikenttä on ollut Tyler Adamsin johdolla vakuuttava. Yhdysvallat säätelee prässitasoa hyvin ja pystyy sillä horjuttamaan Hollantiakin. Pallollinen pelaaminen on kehittynyt. Hyökkääminen on ennen kisoja ollut todella suoraviivaista, mutta nyt siinä on ollut pidempien hyökkäyksien rakennetta.

Tyler Adams on pelannut vakuuttavasti Yhdysvaltojen keskikentällä. Kuva: Icon Sportswire via Getty Images

Hollanti oli odotetusti keulilla A-lohkossa Senegalin, Ecuadorin ja Qatarin seurassa, mutta pelillisesti Kunnas näkee yhä paljon kysymysmerkkejä.

– Hollanti ei ole missään nimessä ollut vakuuttava. He haluavat hallita palloa ja toimia sen kanssa, mutta se on yskinyt. Heidän on ollut vaikea päästä maalintekotilanteisiin. Frenkie de Jong on tuonut palloa ja Cody Gakpo ratkonut pelejä. Hollannin pelissä on asioita, mihin Yhdysvallat voi hyvinkin iskeä. Tasainen pari, minulla on fiilis, että Yhdysvallat voi mennä jatkoon, Kunnas arvioi.

Hollanti–Yhdysvallat lauantaina kello 17 (MTV). Ottelun huippuhetket ovat välittömästi nähtävissä Ylen digipalveluissa. Ottelun tallenne tulee Yle Areenaan puolenyön jälkeen.

Argentiina – Australia

Argentiinan kisat alkoivat katastrofaalisella tappiolla Saudi-Arabialle, mutta varsinkin alkulohkon päätöspeli Puolaa vastaan oli Lionel Scalonin joukkueelta vahva työnäyte. Kunnas näkee, että Argentiina on koko turnauksessa kyennyt kohentamaan pelaamistaan parhaiten.

– Saudi-Arabiaa ja Meksikoa vastaan Argentiinalla oli isoja hankaluuksia, miten ryhmittyä kentälle hyökätessä hitaammin. Puola oli heitä vastaan todella passiivinen, mutta hyökkäämisen rakenne oli silti parempi, Kunnas sanoo.

Moni ehti jo pyyhkiä Argentiinan mestarisuosikkien listalta, mutta ainakin Kunnaksella usko Argentiinaan on palannut. Kaaviokin on suosiollinen välieriin asti, sillä puolivälierissä Argentiina tai Australia kohtaa Hollannin tai Yhdysvallat.

– Kaikki on mahdollista, jos Argentiinan kehitystarina saa Australiaa vastaan hyvän jatkon.

Puola juoksi Lionel Messin perässä ja sama tehtävä on lauantaina edessä Australialla. Kuva: Getty Images

Australia oli alkulohkovaiheen kenties suurin yllättäjä. Yllätykset tuskin Kunnaksen mukaan enää jatkuvat

– Australia on tuhkimotarina, siitä ei pääse mihinkään. Varsinkin puolustaminen oli Ranskaa vastaan kuitenkin todella hankalaa, Ranska murskasi keskityksillä. Australian pallollinen pelaaminen on todella yksipuolista. Argentiina on massiivinen ennakkosuosikki.

Argentiina–Australia lauantaina kello 21 TV2:ssa ja Areenassa. Studio käynnistyy kello 20.

Ranska – Puola

Jos Argentiina on jättimäinen suosikki Australiaa vastaan, niin samaa voi sanoa Ranskasta Puolaa vastaan. Puola vetäytyi Argentiina-ottelussa todella syvälle, ja sama tapahtunee myös neljännesvälierässä. Siinä voi toisaalta Kunnaksen mukaan piileä myös Puolan mahdollisuus.

– Ranska on se sama Ranska, mikä neljä vuotta sitten nähtiin. Heillä on Kylian Mbappe tilanteenvaihtouhkana, ja he hyökkäävät todella hyvin isoihin tiloihin. Puolaa vastaan Ranska ei todennäköisesti mitään tilanteenvaihtoja saa, eikä pääsee hyökkäämään niihin isoihin tiloihin, Kunnas sanoo.

Antoine Griezmann ja Kylian Mbappe jahtaavat toista perättäistä MM-kultaa. Kuva: Getty Images

Puolan kannalta Argentiinan näytös alkulohkon päätöspelissä ei ollut toisaalta kovinkaan rohkaiseva.

– Argentiina pystyi riisumaan Puolan täysin aseista, Robert Lewandowski jäi aivan yksin. Jos he joutuvat noin syvälle myös Ranskaa vastaan, on epätodennäköistä, että nolla pysyisi omissa koko ottelua, ja toisaalta miten heidän vastahyökkääminen olisi aito uhka, Kunnas toteaa.

Ranska–Puola sunnuntaina TV2:ssa ja Areenassa kello 17. Studio käynnistyy kello 16.20.

Englanti – Senegal

Englanti aloitti MM-turnauksensa murskavoitolla Iranista, mutta sittemmin peliesitykset ovat herättäneet kysymysmerkkejä, varsinkin Yhdysvaltoja vastaan. Kunnaksen mukaan toinen jakso Walesia vastaan lohkon päätöspelissä näytti kuitenkin jo merkkejä paremmasta.

– Englanti on vähän yskinyt. Yhdysvallat-pelin jälkeen fiilis oli vähän sama kuin Argentiinan kohdalla turnauksen alussa. Pelaajien väliset etäisyydet ovat olleet sellaisia, että syöttösuuntia on vaikea löytää ja päästä etenemään. Se parani Walesia vastaan.

Kunnaksen mukaan suuri kysymys on, millaisen ottelusuunnitelman Senegal valitsee. Englanti on rankonut joukkueita, jotka ovat prässäneet hetkittäin ylhäältä, mutta tiivistä blokkia vastaan on ollut vaikeaa.

– Senegal on ollut Sadio Manen loukkaantumisesta huolimatta hyvä. Puolustus on organisoitu, siinä on selvät sävelet miten toimitaan ja minne riistoja pyritään tekemään. Suoraviivainen hyökkääminen on ollut vaarallista.

Kalidou Koulibaly oli Senegalin sankari alkulohkon ratkaisupelissä Ecuadoria vastaan. Kuva: FIFA via Getty Images

Senegal-ottelua silmällä pitäen laitapuolustaja Kyle Walkerin kuntoutuminen on Englannille Kunnaksen mukaan tärkeää. Nopea Walker parantaa Englannin muutoin hitaan puolustuslinjan kykyä puolustaa selustaa.

– Senegalilla on tässä aito sauma. Kannattaako Englantia prässätä, vai pysytellä vähän tiiviimmässä blokissa ja rakennella vastahyökkäyksiä Harry Maguiren ja John Stonesin selustaan? Kunnas pohtii.

Englanti–Senegal sunnuntaina TV2:ssa ja Areenassa kello 21. Studio käynnistyy kello 20.30.

Japani – Kroatia

Kovin monella tuskin oli veikkauspapereissaan Japanin voittoja Espanjasta ja Saksasta, lohkovoitosta puhumattakaan. Näin kuitenkin kävi ja seuraavaksi edessä on Kroatia. Sekä Saksaa että Espanjaa vastaan Japani oli vielä tauolla tappiolla, mutta nousi voittoon.

– Ottelusuunnitelmat ovat olleet mielenkiintoisia ennakolta parempia vastaan. Ensimmäinen puoliaika on pelattu syvällä ja yritetty minimoida vastustajan maalipaikkoja sitä kautta. Toisille puoliajoille on valittu, että prässiä muokataan. Sekä Saksaa että Espanjaa Japani sai horjutettua prässillä ja tehtyä maalit aika peräkkäin, Kunnas huomauttaa ja veikkaa, että sama suunnitelma toistuu Kroatiaa vastaan.

Vieläkö Japani pystyy jatkamaan yllätyksiään? Seuraava vastustaja on edellisten kisojen finalisti Kroatia. Kuva: FIFA via Getty Images

Kroatian lohkovaihe on ollut kaksijakoinen. Kanada-ottelu oli vakuuttava murskavoitto. Kunnaksen mukaan joukkue pystyy luomaan paljon hyökkäysuhkaa varsinkin Ivan Perisicin kautta. Belgiaa vastaan Kroatia oli sen sijaan hätää kärsimässä.

– Mitä pidemmälle peli eteni, sitä isommassa pulassa Kroatia oli. He olivat oman maalin suojelussa jonkinlaisessa paniikkimoodissa. Siinä tuli esiin Kroatian haavoittuvaisuus. Jos Japani saa samanlaista paniikkia Kroatian alimmalle linjalle ja boksin puolustamiselle, niin heillä on kaikki mahdollisuudet. Äärimmäisen kimurantti pari.

Japani–Kroatia maanantaina TV2:ssa ja Areenassa kello 17. Studio käynnistyy kello 16.30.

Brasilia – Etelä-Korea

Edes Brasilia ei pystynyt voittamaan kaikkia alkulohkopelejään, sillä Kamerun yllätti lähes koko avauskokoonpanon vaihtaneen joukkueen päätöskierroksella. Kokonaisuuden kannalta sillä ei ole merkitystä, vaan Kunnas nostaa Brasilian edelleen suurimmaksi mestarisuosikiksi.

– Pelaamisen rakenne on ollut vahvinta. Yksilöt, vaihtopelaajat, materiaali on varmaan turnauksen laajin. Ei se pelaaminen silti mitään ilotulitusta ole ollut, kun kolme maalia on yhteensä syntynyt. Brasilialle on vaikea tehdä maaleja. Serbialla ja Sveitsillä on vahvat yläkerrat, eivätkä he sitli saaneet luotua Brasiliaa vastaan käytännössä paikan paikkaa, Kunnas sanoo.

Richarlison ihastutti maalillaan Serbiaa vastaan. Onko lisää temppuja luvassa pudotuspeleissä? Kuva: Getty Images

Niukasti jatkoon selvinnyt Etelä-Korea on siis valtavan haasteen edessä. Kunnaksen mukaan joukkueen pelaaminen on ollut paljolti samanlaista kuin MM-karsinnoissa ja turnausta edeltäneissä harjoituspeleissä.

– Heillä on selkeä rakenne siinä, mitä he yrittävät tehdä. Hyökkäyspeli pohjautuu paljon sille, että Heung-Min Son pystyy ottamaan isoja ohituksia ja sitä kautta rakennettua maaleja. Etelä-Korea on tietenkin iso altavastaaja. On mielenkiintoista nähdä, miten he pärjäävät puolustussuuntaan Brasiliaa vastaan.

Iso kysymys Brasilian kannalta on Neymarin pelikunto. Supertähdeltä jäi kaksi alkulohkopeliä väliin nilkkavamman vuoksi.

Brasilia–Etelä-Korea maanantaina kello 21 (MTV). Ottelun huippuhetket ovat välittömästi nähtävissä Ylen digipalveluissa. Ottelun tallenne tulee Yle Areenaan puolenyön jälkeen.

Marokko – Espanja

Harva ajatteli Espanjan päätyvän lohkossaan toiseksi avauskierroksen Costa Rica -murskavoiton jälkeen, mutta niin vain kävi. Yllättäen oman lohkonsa voittanut Marokko tuskin otti uutista kovin riemuissaan vastaan.

Espanja on toki otteluparin suosikki, mutta Kunnas näkee Marokolla mahdollisuuksia.

– Marokon pelaajista suurin osa on Euroopassa hyvissä joukkueissa ja heillä on ihan pelipaikkojensa tähtiä. Siihen on hyvä rakentaa ja siltä Marokko on näyttänyt. Puolustaminen on hyvin organisoitu, ja vastaavasti he myös hyökkäävät laadukkaasti, Kunnas sanoo.

Achraf Hakimi ja Hakim Ziyech ovat Marokon suurimpia tähtiä. Kuva: Getty Images

Espanjan unelma-alun jälkeen ylimääräinen itsevarmuus on taatusti karissut. Kehnoista tuloksista huolimatta Espanjan maalintekovoima on kiistaton.

– Espanja kyllä rullaa matalan blokin läpi. He pysyvät pallossa ja löytävät tilat. Prässitasoa vaihtelemalla Marokolla on aidosti mahdollisuus taistella. Jännä nähdä, mikä on heidän valintansa, Kunnas sanoo.

Yksi kysymysmerkki Espanjan joukkueessa on maalivahti Unai Simonin pallollinen peli. Simon haparoi pallolla jo viime vuoden EM-kisoissa, ja sama on jatkunut Qatarissa.

– Äärimmäisen mielenkiintoinen ottelupari. Espanja näyttää edelleen papereissani siltä, että voi mennä maailmanmestaruuteen asti. Kone on kuitenkin yskähdellyt, Kunnas toteaa.

Marokko–Espanja itsenäisyyspäivänä TV2:ssa ja Areenassa kello 17. Studio käynnistyy kello 16.30.

Portugali – Sveitsi

Sveitsillä ei koskaan ole ollut supertähtiä joukkueessaan, mutta silti se on päässyt nyt neljästi alkulohkosta jatkoon viimeisissä viisissä MM-kisoissa. Neljännesvälieriin tie on tosin katkennut joka kerta.

– Sveitsi on jossain määrin vähän hajuton ja mauton, mutta joka kerta he klaaraavat itsensä jatkoon. Heillä on selvä pelitapa. Serbia-ottelu herätti kysymysmerkkejä tilanteenvaihtojen ja keskitysten puolustamisen kannalta, mutta toisella jaksolla he pitivät Serbian pois maalipaikoilta, Kunnas sanoo.

Bruno Fernandes ja Cristiano Ronaldo tarvitsevat pudotuspeleissä lisää näitä hetkiä. Kuva: Getty Images

Portugalin pelaaminen ei ole vakuuttanut Kunnasta. Sitä ei käy kiistäminen, etteikö maalla olisi jokaiselle pelipaikalle supertähtiä tietenkin Cristiano Ronaldon ja Bruno Fernandesin johdolla.

– On taas sellainen tunne, että kovin yhtenäiseksi Portugalin joukkuetta ei voi kuvailla. Sveitsillä on ehdottomasti paikka iskeä varsinkin siinä, kun Portugali menettää pallon. Siinä on helposti tilanne, missä kenttä on täytetty niin, että jää isoja tiloja mihin hyökätä, Kunnas toteaa.

– Portugalin hyökkäysarsenaali on kova, ei siitä pääse mihinkään. Sveitsin alakerralla tulee olemaan iso taistelu heitä vastaan. En liputtaisi tätä paria kovinkaan selväksi.

Portugali–Sveitsi itsenäisyyspäivänä TV2:ssa ja Areenassa kello 21. Studio käynnistyy kello 20.30.