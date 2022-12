Helsinkiläinen Sari Roos kehitti nerokkaan rokotustekniikan ja sai kutsun Linnaan – aikoo kätellä presidenttiä prinsessa Leian korut yllään

Helmikuussa 2021 uutisoitiin helsinkiläisen opetushoitajan Sari Roosin keksineen tekniikan, jolla yhdestä koronarokotepullosta saa valmistajan takaaman viiden rokoteannoksen sijaan seitsemän tai jopa kahdeksan annosta.

Tekniikka sai THL:n siunauksen, rokotepula helpotti ja Roos sai kutsun Linnan juhliin. Itse asiassa hän sai kaksi kutsua: ensin väärällä nimellä, sitten oikealla. Koronapandemia kuitenkin perui juhlavastaanoton.

Tänä vuonna saapunut kolmas kutsu tarkoittaa, että Roos pääsee kättelemään presidenttiparia. Itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään Presidentinlinnassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Roos on ottanut lomaa töistä pysyäkseen terveenä.

– Luotan siihen, että muutkin vieraat ovat pitäneet terveysturvallisuudesta huolta ja olemme kaikki siellä terveinä. Kyllä kättelen, se on kunnia-asia, kun näihin juhliin pääsee, Roos kertoo.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto ei tänä vuonna silti ole aivan perinteinen. Presidentin kanslian mukaan (siirryt toiseen palveluun) juhliin osallistuu merkittävä määrä ensikertalaisia, ja virkansa puolesta kutsuttuja on vähemmän.

Roos kertoo, että juhlien alla vatsanpohjassa pörräävät perhoset. Kuva: Jani Nivala / Yle

Kanslia nostaa tiedotteessaan 1 300 kutsutun joukosta esille terveydenhuollon ammattilaiset, kokonaisturvallisuudesta huolehtivat ihmiset ja vapaaehtoistyöntekijät, toisin sanoen poikkeusaikojen sankarit.

– Tällä on terveydenhuoltoalalle valtavan iso merkitys. Olen saanut palautetta, että hieno juttu että meitä kutsutaan. Tämä ala nimenomaan tarvitsee positiivista nostetta, jotta se saadaan houkuttelevammaksi, Roos sanoo.

Innovaatio levisi maailmalle

Jo kolme vuosikymmentä sairaanhoitajana toiminut Roos kertoo keksineensä rokotetekniikkansa sen jälkeen, kun hän meni vapaaehtoisena rokotuskeskuksiin auttamaan.

– Toisena työpäivänä huomasin, että tämän asian voi tehdä tehokkaamminkin. Siitä lähti aivotyöskentely, että miten hävikki tästä välineistöstä poistetaan, Roos sanoo.

Tekniikassa hyödynnetään rokotepullon ilmatilaa niin, ettei ainetta jää pullon pohjalle. Innovaatio on Apu-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kerännyt kiitosta sekä Suomessa että muualla, ja englanniksi tekstitetyt ohjevideot ovat päätyneet käyttöön maailmalla.

Korona-aikana Roos on saanut Sairaanhoitajaliiton innovaatiopalkinnon sekä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein. Vuonna 2008 hän sai Helsingin kaupungin innovaatiopalkinnon luotuaan sähköisen lääkehoidon oppimismateriaalin sairaaloiden käyttöön. Linna-vierailu on jatkumoa tunnustuksille.

– Tämä on ainutkertainen tilaisuus, ja on todella hienoa päästä juhlimaan itsenäisyyttä Linnaan. Epätodellista, että juuri minut on tänne kutsuttu. Olen onnekas ja iloinen tästä kutsusta.

Sankareiden korut

Vuonna 2021 Roos ehti jo ostaa iltapuvun juhlia varten ennen kuin sai tiedon juhlien peruuntumisesta. Nyt helsinkiläisestä kivijalkaliikkeestä ostettu tummanvihreä iltapuku odottaa kaapin päällä tiistai-iltaa.

– Se on oikeastaan aika pelkistetty. Se on laskostettu, silkkinen, ylhäältä muotoon leikattu ja olkapäät ovat paljaana. Mielestäni se on minun näköiseni puku, Roos sanoo.

Iltapuvun asusteeksi Roos on valinnut korutaiteilija Björn Weckströmin suunnittelemat Planetaariset laaksot -kaulakorun ja Darinan koru -rannekorun. Molemmat nähtiin prinsessa Leian, toisen sankarihahmon, yllä vuoden 1977 Tähtien sota -elokuvassa.

Elokuvan loppukohtauksessa Leia koruineen seisoo Imperiumia vastaan käydyn taistelun voittaneiden kapinallisjoukkojen edessä ja ripustaa ansiomitalit seremoniallisesti Han Solon ja Luke Skywalkerin kaulaan.

Veistosten taustana on arkkitehtuuri tai luonto, mutta korun taustan luo ihminen, kertoi korutaiteilija ja kuvanveistäjä Björn Weckström Ylen haastattelussa vuonna 2018. Prinsessa Leian kaulakorun suunnittelu nosti Weckströmin lopullisesti maailmanmaineeseen.

