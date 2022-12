Toomas Pitkänen ratkaisee Rubikin kuution sekunnissa, eikä yleisö meinaa uskoa silmiään

Kivijalassa sijaitseva tila kätkee salaisuuden Etu-Töölössä Helsingissä.

Entisiin toimistotiloihin on perustettu piskuinen teatteri, joka on erikoistunut taikuuteen. Idean taustalla on kaksi nuoren polven taikuria, jotka laittoivat taikateatterin pystyyn koronatuilla.

Esikuvat löytyivät Lontoosta ajalta ennen kuin elokuva teki läpimurron.

– Luin parisen vuotta sitten kirjaa taikuuden historiasta ja siinä kerrottiin tällaisesta taikateatterista, joka sijaitsi 1800-luvun Lontoossa. Ajattelin, että vitsit, jos niillä on ollut tällaisia paikkoja 1800-luvulla, miksi nykypäivän Helsingissä ei ole yhtä ainoaa tällaista paikkaa, taikuri Toomas Pitkänen sanoo.

Pitkäsen ja taikuri Markus Tervon perustaman Taikatemppelin viehätys perustuu taikurien ja yleisön vuorovaikutukseen. Intiimissä tilassa tuntuu suorastaan uskomattomalta, miten kahvipavuista voi taikoa yleisön edessä kuuman kahvin ilman, että taikurilla on sen enempää keitintä kuin vettä.

Katsomoon mahtuu 35 ihmistä.

– Minun mielestäni taikuutta ei ole ilman toista ihmistä. Tällainen vuorovaikutus ei ruudun kautta välity. Pidän itse taikuudessa siitä, että se puhuttelee meissä sitä osaa, joka uskoo, että kaikki on mahdollista, Tervo sanoo.

Lompakko syttyy tuleen Taikatemppelissä. Toomas Pitkänen ja Markus Tervo pyörittävät taikateatteria Helsingissä. Kuva: Antti Lähteenmäki /Yle

Ennen temppuja varjeltiin

Taikurit esiintyvät pääasiassa suljetuissa tilaisuuksissa, kuten firmojen juhlissa ja häissä. Siksi Pitkäsen ja Tervon taikateatteri tuntuu erityisen tärkeältä. Se lisää väistämättä kiinnostusta taikuutta kohtaan. Moni katsoja on löytänyt paikalle puskaradion kautta.

Menossa on toinen esityskausi, ja Pitkäsen ja Tervon konsepti on herättänyt alalla mielenkiintoa.

– Turkuun on mahdollisesti tulossa samankaltainen teatteri, Pitkänen kertoo.

Pitkäsen ja Tervon suunnitelmissa on viedä tämänhetkinen Paljastus-esitys ensi kesänä Edinburghin Fringe-festivaalille. Siellä kymmenet tuhannet artistit kilpailevat huomiosta pääasiassa näyttämötaiteissa.

Pitkästä kiinnostaa taikuudessa ennen kaikkea sen historia.

– Tämäkin teatteri syntyi siitä. Taikureita on ollut tuhansien vuosien ajan. Meillä on taikuuden kirjoja ainakin 1500-luvulta asti.

Pitkänen on löytänyt ”uusia asioita” vanhoista kirjoista.

– Sitä ajattelee, että vau, miten ne ovat tehneet jo tuolloin asioita, joita kukaan ei esitä nykyään.

Pitkänen ja Tervo ovat itseoppineita taikureita. Aiemmin temppuja varjeltiin kuin valtiosalaisuuksia, mutta nykypolvi mieluummin jakaa niitä.

– Maailma on muuttunut tosi paljon, ja se näkyy myös taikuudessa, Tervo sanoo.

Hän viittaa internet-aikaan.

– Jaamme vapaasti ideoitamme, koska tietoa on niin paljon saatavilla.

Toisin oli ennen.

– Salaisuuksia varjeltiin, koska niiden eteen joutui tekemään aiemmin paljon enemmän töitä. Niitä puolustettiin, ja taikureilla oli omia taikatemppuja, joita muut eivät saaneet tehdä, Tervo toteaa.