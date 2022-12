Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja: Suomen sähköjärjestelmän kestävyys saattaa olla koetuksella jo tällä viikolla – ”Silloin ei pitäisi saunaa lämmittää”

Sähkön kallistunut hinta ja uutiset energiakriisistä ja talvella uhkaavasta sähköpulasta näyttävät vaikuttaneen suomalaisiin voimakkaasti, ja monet ovat kiinnittäneet sähkönkulutukseensa huomiota aivan uudella tavalla.

Yli 300 000 asiakkaalle sähköä myyvän Suur-Savon Sähkö -energiakonsernin toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo, että heidän asiakkaansa ovat vähentäneet energiankäyttöä selvästi yli 10 prosenttia.

– Sitä on pidettävä todella merkittävänä ja poikkeuksellisena. Olen ollut toimialalla 1990-luvulta lähtien, ja mitään tämän tyyppistä energiankäytön muutosta ei ole tällä aikajänteellä aiemmin tapahtunut, Tykkyläinen sanoo.

Tykkyläinen sanoo olevansa jopa hiukan huolissaan siitä, että sähköä säästetään harkitsemattomasti.

– Suomalaiset ovat vastuuntuntoista kansaa, ja on vaikuttavaa, miten energiansäästöön on ryhdytty. Esimerkiksi pitkään käyttämättä olleisiin tulisijoihin voi liittyä tulipaloriski, kun ne tauon jälkeen otetaan käyttöön, ja huonelämpötilan laskeminen liikaa voi jopa uhata talon rakenteita.

– Äärimmäisyyksiin ei pidä mennä ja vaarantaa vaikka omaa terveyttään palelemalla liian paljon, Tykkyläinen jatkaa.

Sää kylmenee, Ruotsin-tuonti vähenee

Ruotsissa poistuu huoltoseisokin vuoksi käytöstä iso ydinvoimalaitos käytöstä perjantaina noin viikon ajaksi. Samoihin aikoihin pakkasen ennustetaan kiristyvän nykyisestä.

– Ruotsin tuotannon pieneneminen ja sään kylmeneminen tulee haastamaan Suomen sähkövoimajärjestelmää. Silloin ei pitäisi sähkösaunaa lämmittää viikonloppuna kello 19–22:n välillä, mikä on se perinteinen aika.

Suomeen on tullut Neuvostoliiton ja Venäjän aikana maailmanpolitiikan suhdanteista riippumatta hyvin luotettavasti sähköä suunnilleen yhden ydinvoimalan reaktorin tuotannon verran, joten nyt ollaan uuden edessä.

– Se on aika yksinkertaista matematiikkaa, mitä se tekee sähkön riittävyydelle Suomessa, jos 1 400 megawattia jää pois. Tilanteen valkeneminen oli hetki, joka hätkähdytti. Toinen oli tieto siitä, että Olkiluodon kolmosreaktorin sähköntuotannon alku siirtyy arvaamattoman paljon. Se olisi 1 600 megawatin tuotannollaan helpottanut tilannetta todella paljon.

Nyt näyttää siltä, että tuleva talvi kohdataan sekä ilman Venäjän-tuontia että ilman Olkiluodon reaktorin tuotantoa. Sitä on vaikeaa korvata suomalaisilla tuotantolaitoksilla.

– Samaan aikaan yleinen hintataso, korot ja polttoaineet kallistuvat, ja pahaa pelkään, että talven kuluessa taantumaan valmistautuvilta yrityksiltä alkaa tulla muutosneuvottelu- ja lomautusilmoituksia.

– Nämä yhdessä muodostavat talvesta, keväästä, ehkä kesästäkin todella haastavan ajan.

Mahdollisissa maksuvaikeuksissa Tykkyläinen neuvoo olemaan sähköyhtiöön yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Jos etukäteen on yhteydessä, asioista voidaan sopia hallitusti. Suomen hallitus on myös käynnistänyt tukimekanismeja niille kotitalouksille, joilla talvesta on tulossa raskas. Suomeksi sanottuna tukea on saatavilla, jos sähkölasku on tuloihin nähden liian korkea.

Pakkaset tulevat, mutta Olkiluoto 3 ei vieläkään tuota sähköä – riittääkö sähkö talven yli?

Lue lisää aiheesta:

Jo 10 asteen pakkanen Etelä-Suomessa voi laukaista sähkökriisin – katko iskisi Carunan, Helenin ja Elenian asiakkaisiin ensimmäisten joukossa

Perheen sähkönkulutus puolittui, mutta sähkölasku kaksinkertaistui – ”Tukimuodot ovat ihan riittämättömiä”, sanoo Kirsi Vuorela

Tuore arvio talven sähköpulasta: Katkot uhkaavat Suomen lisäksi Ruotsia, Tanskaa, Ranskaa ja Irlantia

Olkiluodon kolmosreaktorin vaurioiden selvittelyssä päästy eteenpäin – aikatauluarviota ei silti vieläkään ole