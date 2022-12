Älä ihmettele jos saat kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen: hankalin tilanne voi olla uudiskohteissa

Uuden rakentamista on rahoitettu suurilla taloyhtiölainoilla. Uudiskohteissa vastikkeet voivat nousta jopa moninkertaisiksi.

Kustannusten ja korkojen nousu on pakottanut monet taloyhtiöt korottamaan vastikemaksuja tai perimään ylimääräisiä vastikkeita. Poikkeuksellisen monissa taloyhtiöissä joudutaan myös kutsumaan koolle ylimääräinen yhtiökokous.

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:hyn kuuluu 3 200 taloyhtiötä, ja tilanne näkyy siellä selvästi.

– Kokouskutsuja tulee nyt huomattavan tiuhaan. Usein asialistalla on vain pääoma- tai rahoitusvastikkeen nostaminen, Kiinteistöliitto Pirkanmaan toiminnanjohtaja Jorma Koutonen kuvailee tilannetta.

Pakkokeinojen käyttö lisääntymässä

Koronnousun lisäksi inflaatiota on kiihdyttänyt elintarvikkeiden, polttoaineiden ja sähkön kallistuminen. Asukkaat eivät välttämättä selviä maksuista, ja tämä voi kaatua muiden taloyhtiön osakkaiden maksettavaksi.

Kiinteistöliitosta on Koutosen mukaan kysytty entistä enemmän, miten osakkaiden maksuhäiriöihin voi puuttua. Myös pakkokeinojen käyttö on lisääntymässä.

Hankalin tilanne on taloissa, joissa on paljon yhtiövelkaa. Viime vuosina monet uudiskohteet on rahoitettu suurilla taloyhtiölainoilla. Myös isot remontit rasittavat taloyhtiöitä korkojen noustessa.

Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen sanoo, että yli 60 prosenttia taloyhtiölainakannasta kohdistuu maan kuuteen suurimpaan kaupunkiin ja yli 40 prosenttia pääkaupunkiseudulle.

Aaltosen mukaan uudisrakentaminen on viime vuosina kasvattanut taloyhtiölainakantaa.

Uudiskohteissa vastikkeet voivat nousta Koutosen mukaan jopa moninkertaisiksi, kun korkojen nousu ja lyhennysvapaiden loppuminen realisoituvat yhtä aikaa.

– Nyt on jo nähtävissä, että perintätapauksia tulee vastaan. Se on selvästi jo lisääntynyt, Koutonen sanoo.

Kolme eri keinoa puuttua

Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies Katja Lauronen sanoo, että taloyhtiöllä on kolme keinoa puuttua osakkaan maksurästeihin. Kuva: Katri Tapola / Yle

Pirkanmaan lakimies Katja Lauronen kertoo, että taloyhtiöllä on kolme eri keinoa puuttua asukkaan maksuvaikeuksiin. Näitä ovat vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä ja huoneiston haltuunotto.

– Pienissä taloyhtiöissä jo yhden osakkaan maksuhäiriöt voivat johtaa ongelmiin.

Oikeudellinen perintä tarkoittaa, että yhtiö nostaa velkomuskanteen käräjäoikeudessa osakasta vastaan. Yhtiöllä on mahdollisuus toimittaa tuomio täytäntöön pantavaksi ulosottoon.

Kuinka monen kuukauden rästit osakkaalla saa olla?

– Laissa on määritelty, että laiminlyönnin tulisi olla vähäistä suurempi. Noin kahden kuukauden kohdalla voi antaa varoituksen, 3–4 rästin kohdalla voidaan kutsua yhtiökokousta koolle huoneiston haltuunottamiseksi, Lauronen sanoo.

Pirkanmaan Kiinteistöliiton lakimies Katja Lauronen kertoi Radio Suomen Tampereen aamulähetyksessä, että taloyhtiöt kysyvät nyt neuvoja lisääntyvään tahtiin. Haastattelijana Katri Tapola.

Vuokra ei välttämättä riitä rästeihin

Asunnon haltuunotto on sekä osakkaan että taloyhtiön kohdalta raskas ja aikaa vievä prosessi. Se ei pahimmissa tapauksissa välttämättä edes auta taloyhtiötä kattamaan kuluja, jos asunnosta ei saa tarpeeksi vuokraa.

– Hoitovastikkeen ja pääomavastikkeen suuruus voi olla isompi kuin mitä asunnosta vuokrana voi saada. Yhtiöllä on näissä jonkinlainen riski, Koutonen kuvaa.

Koutosen ja Laurosen mukaan tärkeintä on seurata taloyhtiön taloutta. Jos talous ei ole tasapainossa, taloyhtiön hallituksen pitäisi kokoontua päättämään vastikkeiden nostamisesta tai ylimääräisen vastikkeen keräämisestä.

Hyvin hoidetuissa taloyhtiöissä kassapuskurit voivat auttaa vaikean talven yli.

