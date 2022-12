Suomi kouluttaa tuhansia hoiva-avustajia, myös ulkomailta – ”Ei ole eettisesti kestävää palkata koulutettuja sairaanhoitajia ilman jatkosuunnitelmaa”

Heinolassa on positiivisia kokemuksia ulkomailta rekrytoiduista hoitajista.

Suomi kouluttaa nyt urakalla uusia hoiva-avustajia. Valtion budjettiriihessä on sovittu, että vuoteen 2025 mennessä koulutetaan 2500 uutta hoiva-avustajaa.

Käytännössä hoiva-avustajaksi voi valmistua alle vuodessa suorittamalla kaksi tutkinnon osaa lähihoitajan koulutuksesta. Tämä pätevöittää hoitoalan avustaviin tehtäviin kuten asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

– Yli 75- ja 85-vuotiaiden määrät kasvavat, ja samalla nuorisoikäluokat pienenevät. Lisäksi tulevaisuudessa työikäisten suhteellinen osuus pienenee. Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön ja hoiva-avustajat on yksi näistä keinoista, sanoo sote-henkilöstön riittävyys- ja saatavuustyöryhmän pääsihteeri Taina Mäntyranta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Mäntyranta sanoo, että koulutushaaste on suuri, mutta toteutettavissa.

– Nuoret, jotka miettivät toisen asteen koulutusta, voivat olla kiinnostuneita. Koetamme tavoittaa myös ihmisiä, jotka haluaisivat aikuisiällä vaihtaa alaa.

Mäntyrannan mukaan hoiva-avustajakoulutukseen pystytään ottamaan myös muualla kuin Suomessa syntyneitä kielitaitovaatimukset huomioiden.

– Tietenkin meidän täytyy myös miettiä, että että miten siihen porukkaan saadaan muualla kuin Suomessa syntyneitä.

Hoiva-avustajaksi valmistunut voi myöhemmin jatkaa opintoja lähihoitajaksi, jos hän haluaa syventää osaamistaan ja siirtyä avustavista tehtävistä hoidollisempiin.

Ulkomaisista avustajista positiivisia kokemuksia Heinolassa

Heinolassa sekä Lahdessa hoiva- ja asumispalveluita tuottava Jyränkölän Setlementti -yhdistys on palkannut apua hoitajapulaan Intiasta.

Yhdistyksellä on useita palvelutaloja, noin 100 vakituista työntekijää ja Heinolassa noin 300 asiakasta.

Keväällä Heinolaan tuli viisi Intiassa sairaanhoitajakoulutuksen saanutta työntekijää. Suomessa he voivat tällä hetkellä tehdä hoiva-avustajan töitä.

Deepthy Sarajoy on ollut Heinolassa puolisen vuotta töissä. Työstä Suomessa hän sai tiedon rekrytointiyrityksen ilmoituksesta. Suomen kieltä hän opiskeli jo ennen maahantuloa.

– Tämä työ Suomessa on erilaista, sillä meillä ei Intiassa ole palvelutaloja, vaan meillä on sairaaloita. Työ on kuitenkin mielenkiintoista.

Hoiva-avustaja Deepthy Sarajoy ja perushoitaja Veli-Pekka Koskinen kyselevät asumisyksikön asiakkaan kuulumisia. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Sarajoy on Suomessa yhteensä kaksi vuotta. Hänen miehensä ja lapsensa ovat tällä hetkellä Intiassa. Hän asuu yhdessä muiden intialaisten hoiva-avustajien kanssa ja opiskelee koko ajan suomea.

– Meillä on oma kansanopisto, joka on järjestänyt heille kieliopetusta, sanoo Jyränkölän Setlementin hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen.

Hoiva-avustajalta lääkehoito on rajattu pois. Lääkeluvalliset hoitajat huolehtivat esimerkiksi lääkejakelun ja lääkkeisiin liittyvät kirjaukset.

Taskisen mukaan Heinolaan on tulossa ensi vuoden alkupuolella ainakin kaksi uutta hoiva-avustajaa Intiasta.

– Minulle tullut palaute on ollut ainakin positiivista. Kansalaisopistossamme tehdään paljon maahanmuutajatyötä ja sieltä on ollut hoivayksiköissämme suomen kielen harjoittelijoita tai hoiva-alan harjoitteilijoita. Asukkaat ovat tottuneet monimuotoiseen työntekijäkaartiin.

Hoitajapula tuntuu Heinolassakin.

– Haemme lähihoitajia ja sairaanhoitajia myös. Heidän saatavuutensa on kriittinen. Kokonaisvastuu hoidon toteuttamisesta kasaantuu näille vakituisille.

Kokonaisvastuuseen kuuluu lääkehoidon lisäksi muun muassa hoitosuunnitelmien ja palvelutarpeen sekä toimintakyvyn arviointien tekemistä.

Jyränkölän Setlementin hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen sanoo, että hoitajapula on tuttu ilmiö. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Työpari opettaa ja perehdyttää

Perushoitaja Veli-Pekka Koskinen työskentelee Jyränkölän Setlementissä lähihoitajana. Hän on toiminut intialaisten työparina ja perehdyttäjänä.

Intialaiset hoiva-avustajat työskentelevät lähihoitajan työparina aamuissa, asukkaiden pesuissa ja ruokailuissa.

– He ovat osoittautuneet todella ahkeriksi ja todellisiksi ammattilaisiksi.

Aluksi suomen kieli on aiheuttanut Koskisen mukaan haasteita, muttei mitään ylitsepääsemätöntä.

– Ei ole väärin puhua vähän hassusti, sillä oikaisemme kyllä. Erilaisten fraasien kuten ”Söi iltapalan itsenäisesti” toistoa ja niiden kirjaamista, hän kuvailee arkea.

Sosiaali- ja terveysministeriössä seurataan tarkasti, että työnantaja täyttää velvollisuutensa ja ulkomaisten avustajien kielitaito on riittävällä tasolla.

Hoiva-avustajien jatkokoulutus on myös tärkeää.

– Ei voida pitää eettisesti kestävänä sitä, että rekrytoidaan ulkomailta osaavia, koulutettuja sairaanhoitajia maahamme hoiva-avustajan tehtävään, eikä ole suunniteltu, miten he voivat aikanaan jatkaa lähihoitaja- tai sairaanhoitajakoulutukseen, Taina Mäntyranta sanoo.

Hänen mukaansa näyttöä tällaisista riskeistä ei hoiva-avustajien kohdalla ole.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu työnantajille ja kansainvälisille rekrytointifirmoille tarkistuslistaa, jolla varmistetaan eettinen rekrytointi ja työperäisen hyväksikäytön mahdollisuus. Lista valmistunee ensi vuoden alussa.