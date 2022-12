Lääkäriliitto jyrähtää: Hyvinvointialueiden työntekijöiden ei tule erota aluehallituksesta

Hyvinvointialueiden työntekijöiden vaalikelpoisuus on aiheuttanut epätietoisuutta aluehallituksissa. Kuvituskuva.

Suomen Lääkäriliitto vetoaa voimakkaasti hyvinvointialueen työntekijöihin, että he säilyttäisivät paikkansa aluehallituksissa. Lääkäriliitto otti asiaan kantaa maanantaina lähettämässään tiedotteessa.

Valtiovarainministeriö lähetti marraskuussa kaikille hyvinvointialueille kirjeen, joka koski aluehallitusten jäsenten vaalikelpoisuutta.

Ministeriön mukaan hyvinvointialueen työntekijä ei voi olla samaan aikaan aluehallituksessa. Syynä on se, että aluehallitus edustaa hyvinvointialuetta työnantajana eikä hyvinvointialueen työntekijä olisi vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Lääkäriliiton mielestä tulkinta on voimakkaan rajaava ja tulkinnanvarainen. Lääkäriliiton mukaan tulkintaa tai asiaa koskevaa lainsäädäntöä saatetaan täsmentää ensi vuoden aikana.

Suomen Lääkäriliitto vetoaa aluehallitukseen valittuihin hyvinvointialueen työntekijöihin, että heidän tulisi säilyttää paikkansa, kunnes asia on lopullisesti selvitetty.

Hyvinvointialueet aloittavat tammikuussa

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Silloin muun muassa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen.

Lääkäriliitto tiedottaa, että hyvinvointialueella työskentelevien aluehallitusten jäsenten ei tule reagoida asiaan ennakolta mitenkään, ”eikä missään tapauksessa pyytää itse eroa aluehallituksen jäsenyydestä”.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa aluehallitus on jo esittänyt, että osa sen jäsenistä vaihdetaan siksi, että he ovat ensi vuonna hyvinvointialueen palkkalistoilla. Vastaava pohdinta on käynnissä myös Kymenlaaksossa.

