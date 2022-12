Analyysi: Macron tasapainoilee kaikkien välissä

BORDEAUX Yhdysvalloissa valtiovierailulla oleva Ranskan presidentti Emmanuel Macron saapui lauantaina New Orleansiin ja antoi siellä haastattelun ranskalaiselle TF1 -televisiokanavalle.

Haastattelussa hän mainitsi aikeistaan soittaa lähiaikoina Venäjän presidentti Vladimir Putinille ja ilmaisi jälleen kerran ymmärtävänsä myös Venäjän turvallisuushuolia. Kyse ei ole ensimmäinen kerta, kun Macron on yleistä läntistä linjaa ymmärtäväisempi Venäjän suhteen.

– Meidän täytyy jo nyt valmistautua siihen, miten voimme suojella liittolaisiamme ja jäsenmaitamme, sekä antaa turvatakuita Venäjälle sinä päivänä, kun se palaa neuvottelupöytään, Macron totesi haastattelussa.

Hyvin todennäköisesti taustalla ovat myös keskustelut Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa viime viikolla. Myös Biden raotti lausunnoissaan ovea neuvotteluille Moskovan kanssa.

– Olen varautunut keskustelemaan herra Putinin kanssa, jos siitä olisi apua, jotta hän voisi päättää sodan lopettamisesta, Biden sanoi.

– Toistaiseksi hän ei ole tehnyt niin.

Presidentit Macron ja Biden tiedotustilaisuudessa perjantaina 2. joulukuuta. Kuva: Ludovic Marin / AFP

Taustalla kummallakin on luonnollisesti toive sodan päättymisestä nopeasti ja tilanne sodan jälkeen. Venäjä ei katoa minnekään. Samalla kun Venäjän väkivaltaiselle laajentumispolitiikalle ei saa antaa periksi, ei maata tulisi nöyryyttääkään liikaa, koska se saattaa kostautua tulevaisuudessa.

Ainakin virallisesti Macronin tulevan puhelun aiheena on ydinvoimalaturvallisuus, sillä (ennakkotietojen mukaan) Macron keskusteli sunnuntaina puhelimitse kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n pääsihteeri Rafael Rossin kanssa. Tavoitteena on luoda rauhoitettu alue Zaporižžjan ydinvoimalan ympärille.

Kun Macron ja Putin keskustelivat edellisen kerran syyskuussa, oli aiheena myös ydinturvallisuus.

Tämänkertainen puhelu olisi kuitenkin kiinnostava myös sodan ison kuvan kannalta, etenkin kun tuoreiden yhdysvaltalaisten tiedustelutietojen mukaan Putin on aiempaa paremmin tietoinen armeijansa tilasta ja sodan todellisesta tilanteesta.

Edellisen puhelun aikana Macron tuomitsi Élysée-palatsin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Venäjän sotilasoperaatiot Ukrainassa, toivoi niiden loppumista mahdollisimman nopeasti ja kehotti neuvotteluihin, jotta "Ukrainan suvereniteetti ja kaikki maa-alueet voitaisiin palauttaa".

Ennen soittamista Putinille Macron keskustelee todennäköisesti ensin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Vladimir Putin tapasi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Moskovassa muutama päivä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, 19. helmikuuta. Kuva: American Photo Archive / Alamy/ AOP

Taustalla myös sisäpoliittinen viesti

Samassa lauantaisessa haastattelussaan Macron hyökkäsi myös varsin voimakkaasti Kansallinen liittouma -puolueen Marine Le Peniä vastaan.

Le Pen on toistuvasti ehdottanut Venäjän vastaisten pakotteiden lieventämistä ja sotamateriaalitoimitusten vähentämistä.

– Rouva Le Pen on Venäjän ystävä ja Naton vastustaja, Macron sanoi.

Hän myös totesi, että mikäli Le Pen olisi nyt presidenttinä, niin Ranska olisi yksin kansainvälisessä politiikassa ja Ukrainalla olisi vähemmän mahdollisuuksia voittaa.

Ranska on lähettänyt Ukrainaan siviiliavun lisäksi muun muassa 18 kuorma-autoon asennettua Caesar-haupitsia, joiden kantama on 40 kilometriä. Kuusi lisää on tarkoitus luovuttaa lähiaikoina ja ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista valmistellaan.

Oikeistopopulistien lisäksi Ranskassa on perinteisesti ollut hyvin neuvostoliitto- ja venäjämyönteinen vasemmisto, joiden mielestä yhteydenpito Putinin kanssa on paikallaan.

Marine Le Pen käytti tätä kuvaa alkuperäisessä presidentivaaliesitteessään. Venäjän hyökkäyksen alettua esitteet tuhottiin. Kuva: Michael Klimentiev / EPA

Kannattaa myös muistaa, että Macron on kokenut roolinsa välittäjänä tärkeäksi myös aikaisemmin. Kun Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump arvosteli Naton eurooppalaisia kumppaneita ja otti etäisyyttä Eurooppaan, koitti Macron myös silloin sovitella.

Kuten Trumpin tapauksessa, myös nyt yhteydenpito tuottanee varsin laihoja tuloksia.