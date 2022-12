Suomalaistaiteilijoiden Kiasma-boikotin takana kansainvälinen liike, joka vastustaa Israelin toimia palestiinalaisalueilla

Taidemaailmaan on käynnistetty palestiinalaisvetoisia kampanjoita, joiden päämääränä on tehdä näkyväksi Israelin mahdollinen taidepesu. Saksassa ja Yhdysvalloissa liikkeitä on syytetty antisemitismista.

Nykytaiteilijoiden työnseisaus jatkuu. Taiteilijat kieltäytyvät yhteistyöstä nykytaiteenmuseo Kiasman kanssa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle