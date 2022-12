Helen perui yrityskaupan, joka jäi viraston hampaisiin – yhtiöt kiertävät nyt sääntelyä uuden pienyhtiön avulla

Helsingin energiayhtiö Helen ja maa- sekä ilmalämpöpumppuja myyvä LämpöYkkönen ovat peruneet yrityskauppailmoituksen sen jälkeen, kun kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) arvioi alustavasti kaupan johtavan haitallisiin kilpailuvaikutuksiin.

KKV ilmoitti maanantaina, että yhtiöt ovat peruneet ilmoitetun yrityskaupan, ja asian käsittely virastossa on rauennut. Helen puolestaan ilmoitti tiedotteessaan, että yrityskauppailmoitus on peruttu, koska sen käsittely KKV:ssa on pitkittynyt.

Helenin lakiasiainjohtaja Jaana Eklundin mukaan yhtiön tavoitteena on saada lisää hiilineutraalin lämmön tarjontaa sekä Helsinkiin että koko Suomeen. Tämä tarkoittaa erityisesti maalämpöä ja niin sanottua hybridilämpöä, jossa käytetään vähintään kahta eri energiamuotoa. Helen on jo aiemmin myynyt maalämpöratkaisuja pienemmässä mittakaavassa, ja toimintaa on nyt tarkoitus laajentaa.

Sekä KKV että Helen ovat ilmoittaneet, että järjestely toteutetaan toisella tavalla. Helenin mukaan sitä varten perustetaan uusi yhtiö, josta Helen hankkii yksinomaisen määräysvallan. LämpöYkkönen siirtää uuteen yhtiöön suurkohdeyksikön, joka palvelee suurasiakkaita.

Uuden yhtiön liikevaihto jää selvästi KKV:n käsittelyyn vaadittavan 20 miljoonan euron rajan alle. Uudesta yrityksestä on Eklundin mukaan luvassa lisätietoa joulukuun puolivälissä.

Helen pitää KKV:n arviota virheellisenä

Yhtiöt tekivät ilmoituksen kaupasta heinäkuussa, ja KKV siirsi sen jatkokäsittelyyn kuukautta myöhemmin. KKV:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) valtaosa yrityskaupoista hyväksytään sellaisenaan viimeistään 23 työpäivän kuluessa käsittelyn alkamisesta, mutta mahdollisesti kilpailuun haitallisesti vaikuttavat kaupat siirretään jatkoselvitykseen.

Jatkoselvitys kestää KKV:n mukaan enintään 69 työpäivää. Lisäksi markkinaoikeus voi pidentää käsittelyaikaa 46 työpäivällä.

Helenin mukaan kauppa olisi pitänyt hyväksyä 23 päivän määräajassa. KKV:n arvioi, että Helenillä olisi kaupan myötä ollut kaukolämpömarkkinan monopoliasemansa vuoksi kyky ja kannustin sulkea pois yhteisyrityksen kanssa kilpailevia lämpöpumpputoimittajia Helenin kaukolämpöverkon alueella.

Helen puolestaan pitää KKV:n esittämiä seikkoja virheellisinä, sillä yhtiöiden markkinaosuudet ovat olleet erittäin alhaiset kaikilla ilmoitetuilla lämpöpumppumarkkinoilla. Helenin mukaan kauppa olisi lisännyt kilpailua.

