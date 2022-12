Chisu heittää jäähyväiskeikkojaan: ”Elämäni upeimpia kokemuksia”

Laulaja Chisu esiintyy viimeisillä jäähyväiskeikoilla Helsingin Tavastialla. Artistin yhdeksästä keikasta lähes kaikki ovat olleet loppuunmyytyjä. Freeze Chisu -nimellä kulkevan konserttisarjan viimeinen keikka on tiistaina eli itsenäisyyspäivänä.

– Haikea. Onnellinen. Innostunut. Jännittynyt. Kaikkea. Spektri on laaja ja syvä ja korkea ja leveä, Chisu kuvailee tuntojaan.

Muusikon keikkojen puitteet ja sisältö ovat joka kerta samanlaisia. Parin tunnin aikana kuullaan lähes 30 kappaletta hänen uransa varrelta. Keikka on jaettu kuuteen osaan, joissa jokaisessa on neljä kappaletta.

– Niissä jokaisessa on eri artisti-miniä, joita olen pitänyt tärkeinä mulle.

– Tämä on ihan täydellinen lopetus. Mä olen niin onnellinen, että päätin tehdä näin. Pääsee elämään tämän monta kertaa bändin kanssa, sanoo Chisu yhdeksästä jäähyväiskeikastaan. Kuva: Pekka Koli / Yle

Tavastialla on nähty luultavasti kaikkien aikojen isoin tuotanto. Pieni tila on täynnä isoja screenejä ja lattiaa halkoo catwalk.

Vaikka keikkasetti on sama, jokaisen illan tunnelma on vaihdellut yleisön mukaan. Laulajan mukaan toiset illat ovat olleet hurjempia, toiset taas konserttisalimaisempia ja keskittyneempiä.

– On ollut ihana huomata, että jokainen ilta on ollut erilainen. Ja tietenkin mun isä menehtyi tiistaina, niin se on tietysti vaikuttanut myös. Huomaa, että me ollaan yleisön kanssa sitä jotenkin yhdessä käyty läpi kauniisti.

Laulajan isä ehti vielä nähdä tyttärensä esiintymässä Tavastialla viime viikon maanantaina.

– Kyllä mua ihan Chisuksi voi sanoa jatkossakin. Uutta artistinimeä olen jo pyöritellyt, mutta mä en tiedä yhtään, että tulenko mä koskaan julkaisemaan mitään. Kuva: Markku Pelkonen / Yle

Chisu olisi voinut tehdä yhden isomman keikan vaikka Helsingin jäähallissa, mutta hän on tyytyväinen, että päätyi tekemään useamman intiimin klubikeikan.

– Elämäni upeimpia kokemuksia. Tämä summaa mun 15-vuotisen uran Chisuna. Luulen, että koko ensi vuosi sulatellaan ja mietitään, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Hyvin onnellinen mä oon.

Huomenna itsenäisyyspäivänä Chisu vetää viimeisen keikkansa tällä artistinimellä tai hän syväjäädyttää Chisun.

Muusikko ei vielä osaa arvella, mitä valojen sammuttua mielessä liikkuu.

– Mä olen yrittänyt miettiä, mutta mä luulen, että se tulee sellaisena kuin se tulee.

– Sitten on juhlat. Sitten palataan sinne omaan elämään. Isäni hautajaiset on tulossa. Joulu on tulossa ja nelikymppiset on tulossa, kun ne piti viime vuodelta siirtää. Kyllä tässä kaikenlaisia juhlia on, mutta varmaan sellainen rauhoittuminen. Kaivetaan villasukat kaapista esiin.