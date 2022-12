MLL:n tilapäinen lastenhoitoapu jatkuu sittenkin – vastaehdotus meni läpi Helsingin kaupungin kokouksessa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) tilapäinen lastenhoitoapu jatkuu ensi vuonna sittenkin.

Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kokouksessa äänestettiin maanantaina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista. Alkuperäisessä ehdotuksessa MLL:n Uudenmaan piirille oltiin jakamassa noin 89 000 euroa, jota ei olisi saanut käyttää tilapäiseen lastenhoitoapuun.

Jaoston puheenjohtaja, kokoomuksen Daniel Sazonov sekä vihreiden Reetta Vanhanen tekivät kuitenkin vastaehdotuksen, jonka mukaan MLL saisi 40 000 euroa enemmän tilapäisen lastenhoitoavun jatkamiseen. Vastaehdotus hyväksyttiin.

MLL:n Uudenmaan piiri on aiemmin saanut kaupungilta yhtä suuren avustuksen. Toiminnanjohtaja Pia Metsähuone sai tietää päätöksestä maanantai-iltana Ylen haastattelussa.

– Aivan kertakaikkisen mahtavaa. Ennen kaikkea helsinkiläisille lapsiperheille tämä on mieletön ilouutinen. Perheet hätääntyivät kuullessaan, että apu on mahdollisesti loppumassa. Saimme mielettömän määrän palautetta siitä, että miten tärkeä tämä on perheiden arjen sujuvuuden kannalta, Metsähuone sanoo.

Metsähuone kertoo saaneensa kymmeniä huolestuneita viestejä asiasta ennen kokousta. MLL:n aiemman tiedotteen mukaan apua on käyttänyt tänä vuonna yli 650 helsinkiläistä perhettä.

Metsähuone on saanut myös kysymyksiä siitä, miksei vaakalaudalla ollutta 40 000 euron avustusta korvata järjestön muista varoista. Se ei kuitenkaan olisi onnistunut, sillä kaikki MLL:n Uudenmaan piirin saamat avustukset on korvamerkitty tiettyihin kohteisiin, eikä ylimääräistä rahaa ole.

Tilapäinen lastenhoitoapu toimii niin, että helsinkiläiset perheet voivat hakea MLL:n koulutuksen käynyttä lastenhoitajaa avuksi mille tahansa vuorokaudenajalle. MLL on toiminut lastenhoitajien välittäjänä (siirryt toiseen palveluun).