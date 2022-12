Indonesian uusi rikoslaki kieltää avoliitot ja avioliiton ulkopuolisen seksin

Indonesian parlamentti on hyväksynyt maahan pitkään valmistellun rikoslain. Uudessa laissa korostuvat maan islamilainen perinne ja tiukka suhtautuminen seksuaalisuuteen.

Laki kieltää seksisuhteet avioliiton ulkopuolella jopa vuoden vankeusrangaistuksen uhalla. Laki koskee myös maassa olevia ulkomaalaisia.

Naimattomat, mutta yhdessä asuvat, eri sukupuolia edustavat ihmiset voivat saada puolen vuoden tuomion.

Abortti kielletään, mutta kieltoon jää poikkeus raiskauksen uhreille ja tapauksissa, joissa raskaus uhkaa äidin henkeä.

Ehkäisyvälineiden tarjoaminen pysyy kiellettyjen asioiden joukossa, samoin uskonnon, maan presidentin, valtiollisten instituutioiden ja kansallisen ideologian pilkkaaminen.

Yllättäen parlamentti päätti kuitenkin poistaa lakiehdotuksesta kohdan, joka olisi kieltänyt seksin samaa sukupuolta olevien välillä.

Ihmisoikeusjärjestöt kritisoivat lakia

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet lakia liian väljästi muotoilluksi. Lain katsotaan myös estävän normaaleja ihmisten välisiä suhteita ja kaventavan ilmaisunvapautta.

Islam on Indonesian valtauskonto. Suurin osa maan muslimeista on uskon suhteen maltillisia, mutta uskonnollinen konservatismi on kasvattanut suosiota maan politiikassa viime vuosina.

Uutta rikoslakia yritettiin saada voimaan jo vuonna 2019, mutta tuolloin uudistus kaatui laajoihin protesteihin.

Lähteet: Reuters, AP