Osa suomalaisyhtiöistä luopui kokonaan toimistopäiviä koskevista yhtiötason linjauksista – toiset luottavat kiintiöihin

Ylen Aamu: Etätyö on tehnyt suomalaisesta työelämästä joustavampaa. Yhä useampi suomalainen tekee etätöitä. Millainen työnhakija on etätöitä haluava? Markku Sandellin haastateltavana Porissa on toimitusjohtaja Riikka Koskinen rekrytointiyritys Töitä Suomesta Oy:stä.