Putinin hallintoa Latviaan paennut kanava menetti toimilupansa – yönsä valvonut toimitusjohtaja Meduzalle: Kadun nyt kaikkea

Latvian mukaan Dožd on monissa lähetyksissään tukenut Venäjää, jättänyt tekstittämättä sisältöjään latviaksi ja rahoittanut terrorismia.

Tiistai oli surullinen päivä Venäjän riippumatonta mediaa edustavalle Dožd-televisiokanavalle. Aamupäivällä Latvian viestintäneuvosto kertoi ottavansa kanavalta tv-luvan pois. Lähetykset päättyvät ylihuomenna 8. joulukuuta.

Latvian viestintäneuvoston puheenjohtaja Ivars Abolinsin mukaan Dožd on syyllistynyt moniin lainrikkomuksiin.

– Kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan vuoksi (sääntelyviranomainen) on tehnyt tänä aamuna päätöksen, jonka mukaan Dožd-televisiokanavan toimilupa peruuntuu, Abolins sanoi. Hänen mukaansa päätös perua lupa suojelee latvialaisia.

Riippumattomaan mediaan lukeutuva uutissivusto Meduza (siirryt toiseen palveluun) haastatteli Doždin perustajaa ja toimitusjohtajaa Natalja Sindejevaa heti päätöksen jälkeen. Sindejeva kertoi, ettei ole nukkunut viime yönä päätöksen vuoksi.

Hänen mukaansa kunnon keskustelua Latvian viranomaisten kanssa ei käyty.

– Rehellisesti sanottuna emme yrittäneet neuvotella kenenkään kanssa. Kaikki nämä keskustelut olivat avoimia... En tiedä, teemme päätöksiä. En ollut valmis siihen. Olin varma, että he (Latvian viranomaiset) eivät tekisi sitä, kertoi Sindejeva Meduzalle.

Sindejevan mukaan moni asia olisi pitänyt tehdä toisin, eikä antaa potkuja Krimin karttaa näyttäneelle toimittajalle, joka teki virheen.

– Kadun nyt kaikkea. Teimme paljon tyhmiä asioita.

Hän arvioi, että Dožd menettää noin 20 prosenttia tuloistaan toimiluvan menettämisen takia. Sindejevan mukaan Latviasta poistuminen on kuitenkin hankalaa.

Doždin toimitus pakeni Venäjältä Latviaan maaliskuun alussa sen jälkeen, kun Venäjän viranomaiset olivat estäneet kanavan toiminnan.

Krimin kartta ja varusteita venäläissotilaille

Latvian mukaan Dožd on monissa lähetyksissään tukenut Venäjää. Se on muun muassa näyttänyt lähetyksessään kartan, jossa Krimin niemimaa on kuulunut Venäjälle. Tästä Dožd sai Latviassa hiljattain 10 000 euron sakot.

Kanavaa syytetään lisäksi latviankielisten tekstitysten puuttumisesta.

Sääntelyviranomainen on käynnistänyt tutkinnan yhdessä Latvian turvallisuusviranomaisen kanssa kanavan toiminnasta.

Doždin epäillään syyllistyneen terrorismin rahoittamiseen kehottamalla yleisöään hankkimaan varusteita rintamalla oleville venäläissotilaille.

Doždin mukaan toimiluvan peruminen on ”epäreilua ja absurdia”. Doždin päätoimittaja Tihon Džjadkon mukaan kanava ei tue millään tavalla Venäjän armeijaa.

Kanava jatkaa lähetyksiään Youtube-palvelussa. Latvian viranomaiset ovat pyytäneet Youtubea estämään kanavan näkymisen Latviassa.

Venäjällä televisiokanavan vaistoinkäymistä pilkattiin tiistaina.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että televisiokanavan luvan peruuttaminen Latviassa on osoitus ”virheellisestä harhakuvitelmasta”, jonka mukaan ulkomailla on parempaa ja vapaampaa kuin Venäjällä.

Lähde: AFP, Reuters