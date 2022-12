Viisi asiaa, joista tämä itsenäisyyspäivä jää mieleen – presidentti Niinistö: ”Olihan se erilaista”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa rouva Jenni Haukio järjestivät itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton kahden vuoden koronatauon jälkeen.

Kokosimme illan kohokohdat tähän juttuun.

Veteraanit ovat olleet pääosassa itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Tällä kertaa heitä ei koronavirusriskin takia nähty juhlissa, vaan heille järjestettiin erillinen tilaisuus viime viikolla.

– Olihan se erilaista, Sauli Niinistö kuvasi tilannetta.

Presidentin mukaan jokaisen pitäisi ottaa oppia veteraaneilta, kun he sanoivat olevansa kiitollisia.

Me muistamme, me kunnioitamme ja me kiitämme.

presidentti Sauli Niinistö