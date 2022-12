Kajaani selvitti turvavaljaiden käyttämistä varhaiskasvatuksessa: perusteluina käytölle edelleen lasten turvallisuuden takaaminen

Kajaani on toimittanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen turvavaljaiden käytöstä varhaiskasvatuksessa.

Lausunto lähetettiin aville perjantaina 2. joulukuuta. Selvitystyön yhteydessä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä selvitettiin turvavaljaiden käyttöä.

Selvityksen perusteella turvavaljaita käytetään Kajaanissa joissakin kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa pienten lasten turvallisuuden takaamiseksi. Turvavaljaiden käyttö perustuu aina yksilölliseen harkintaan. Missään yksikössä turvavaljaita ei käytetä liikkumisen vapauden rajoittamiseksi tai henkilöstöpulan takia.

Selvityksen kohteena olevan päiväkodin huoltajille on myös tehty kysely turvavaljaiden käytöstä ja sen perusteella kaikki huoltajat ovat olleet tietoisia turvavaljaiden käyttämisestä. Kaikkien niiden lasten kohdalla, joita turvavaljaiden käyttäminen on päiväkodissa koskenut, asia on myös kirjattu lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä huoltajien kanssa.

Turvavaljaiden käyttö aiheutti etenkin sosiaalisessa mediassa keskustelua ja herätti ihmisissä paljon tunteita. Osa ihmisistä on ollut jyrkästi valjaiden käyttöä vastaan vedoten lapsen liikkumisen ja vapauden rajoittamisen negatiivisiin puoliin, kun taas toiset ovat puoltaneet valjaita esimerkiksi turvallisuuden vuoksi.

Varhaiskasvatuslaki ei säädä lainkaan lapsen fyysisestä rajoittamisesta eikä kiinnipitämisestä. Laissa todetaan, että lapselle tulee turvata terveellinen, turvallinen, kehittävä ja oppimista edistävä kasvuympäristö.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vastauksen jälkeen Kajaanin varhaiskasvatus tiedottaa ja tarvittaessa ohjaa varhaiskasvatusyksikköjä käytännöissä. Aluehallintovirastosta kerrotaan selvityksen käsittelyn olevan vielä kesken.

