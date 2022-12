Kaukolämmön hinta nousee Tampereella, sähkösopimuksen hinnanalennus tuottaa arviolta miljoonatappiot sähkölaitokselle

Tampereen sähkölaitos nostaa kaukolämmön hintaa. Kaukolämmön liiketoimintajohtaja Marko Lundström kertoo, että hinnankorotustarve on 9,3 prosenttia. Kaukolämmön hinta on alle sentin kilowattitunnilta eli se on moninkertaisesti halvempaa kuin sähkö.

Kerrostaloasunnon lasku kallistuu noin viisi euroa ja rivitalossa noin seitsemän euroa. 89 prosenttia tamperelaisista asuu sähkölaitoksen kaukolämpöasunnossa.

Tulos laskee

Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo, että joulukuulle ennustettu kylmä sää laskee todennäköisesti jopa miljoonilla tulosta.

– Sähkölaitoksen tuloksen määrittää usein joulukuun kaksi viimeistä viikkoa.

Viime vuonna sähkölaitos teki ennätystuloksen.

Lain mukaan hallitsevassa markkina-asemassa olevan sähköyhtiön pitäisi tarjota kohtuuhintainen sopimus. Tästä syystä useista yhtiöistä on tehty valituksia kuluttajaviranomaisille. Sähkölaitos odottaa myös tätä lausuntoa.

Jussi Laitisen mukaan nykyisenkaltaista tilannetta ei ole aiemmin ollut.

– Sähkömarkkinalaki ei ole huomioinut tätä.

Hinta laskee nykyisille asiakkaille

Tampereen sähkölaitos kertoi alentavansa väliaikaisesti energian hintaa nykyisille toistaiseksi voimassa oleville sopimusasiakkaille. Tämä koskettaa noin 50 000 asiakasta. Sähkölaitokselta pörssisähkön ottaneet voivat siirtyä tähän sopimukseen samoin kuin ne, joiden määräaikainen sopimus on päättymässä.

Alennus koskee talouksia, joilla on ollut sopimus sähkölaitoksen kanssa 30. marraskuuta 2022.

Uusi hinta on 26 senttiä kilowattitunnilta tammikuun alusta maaliskuun loppuun. Laitisen mukaan alennuksesta on tulossa arviolta miljoonatappiot.

Sähkölaitoksen energiamarkkinoiden johtaja Jukka Joronen kertoo, että tällä hetkellä suurimmat riskit ovat sää, Olkiluoto 3:n tilanne ja geopolitiikka.

Hänen mukaansa uusille asiakkaille ei voitaisi nyt tarjota toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia alle 45 sentin kilowattitunnilta. Se on hinta, minkä sähkölaitos itse maksaa. Uusille asiakkaille tarjotaan nyt pörssisähköä.

Varalla öljy ja turve

Energiajohtaja Paavo Knaapi kertoo, että sähkölaitos on varautunut maakaasun loppumiseen. Öljyä on hankittu kotimaisilta toimittajilta ja puun toimitushäiriöihin on varauduttu turpeella.

Uusi sähkökattila saapuu Tampereen Lielahteen ensi viikolla. Sillä voidaan tuottaa alkuvuonna kaukolämpöä noin kahden ison tuulivoimapuiston verran.

Tampereen sähköverkon toimitusjohtaja Petri Sihvo kertoo, että marraskuussa tamperelaisten sähkönkulutus väheni viisi prosenttia. Tampereella mahdolliset sähkökatkokset kestävät kaksi tuntia. Sihvo arvioi, että katkokset vaativat parinkymmenen asteen pakkaset. Työn alla on tekstiviestipalvelu.