Kiinassa kevennetään koronarajoituksia

Kiina ilmoitti keskiviikkona löysentävänsä koronarajoituksia. Terveysviranomaisten mukaan kotieristys sallitaan, mikäli tartunnan oireet ovat lieviä.

Jatkossa kaikille pakollisia massatestauksia tehdään vain oppilaitoksissa ja korkean koronariskin alueilla. Kiinan terveysviranomaisten mukaan matkustamiseen maan sisällä ei enää vaadita tuoretta, negatiivista koronatestiä.

Myös liian tiukoiksi kritisoituja kaupunkien sulkutoimia kevennetään. Tästä lähtien sulkutilaan määrätty korkean riskin tartunta-alue vapautetaan, mikäli uusia tartuntoja ei todeta viiteen päivään.

Kiinan jyrkkä koronalinja sai ihmiset kaduille – nyt vaaditaan jo kommunistisen puolueen kaatumista. Kuuntele Uutispodcast:

Odotettuja linjauksia

Kiinan tänään julkistamat koronalinjaukset olivat odotettuja.

Viime viikolla Kiinan varapääministeri Sun Chulan sanoi, että Kiina on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa on ”humaanimpi lähestymistapa”.

Kiina on käyttänyt poikkeuksellisen tiukkoja keinoja koronatartuntojen ehkäisemiseksi pian jo kolmen vuoden ajan. Tämä on tarkoittanut muun muassa jatkuvia sulkutoimia miljoonakaupungeissa sekä pakollista koronatestausta.

Viime viikkoina Kiinassa on nähty merkkejä siitä, että kansalaiset ovat alkaneet saada tarpeekseen nollakoronapolitiikasta. Maassa on nähty protesteja, joissa on kritisoitu kommunistista puoluetta ja vaadittu jopa maan johtajan Xi Jingpingin eroa.

Lähde: Reuters, AFP

Kiinan jyrkkä koronalinja sai ihmiset kaduille – nyt vaaditaan jo kommunistisen puolueen kaatumista. Kuuntele Uutispodcast:

Lue lisää:

Kiina pehmensi äänensävyä koronaprotestien jälkeen – kaupungeissa puretaan nyt tiukkoja sulkuja